«Sono troppi i cani abbandonati» 

Poco meno di un randagio al giorno. Sono i numeri dei cani accalappiati dall’Asl di Nuoro, che nel 2023 ha catturato 300 cani, 200 cuccioli e 100 adulti. Numeri confermati anche nel 2024 con 140 randagi finiti in canile, 100 cuccioli e 40 adulti. Un trend destinato ad aumentare con l’estate. Per questo l’Asl diretta da Paolo Cannas lancia un appello contro il fenomeno dell'abbandono che come ogni anno si intensifica in estate. Anche se dal 2004 la legge 189 prevede la pena dell'arresto fino a un anno sono ancora tanti gli animali abbandonati nel Nuorese. Una piaga culturale che condanna ad un triste destino gli animali spesso destinati a diventare vittime di incidenti oppure che cauano incidenti per le persone. Ecco perché l’Asl ha avviato una campagna di contrasto al randagismo, con l’inserimento gartuito del microchip ogni lunedì dalle 9 alle 13 presso le sedi di Distretto (Nuoro, Macomer, Siniscola e Sorgono). Anche le amministrazioni o le associazioni possono organizzare una giornata di microchippatura inviando la richiesta alla mail anagrafecanina@aslnuoro.it o contattare il 366 8123869.

