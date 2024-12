Sono tornati a casa i cani dell’operaio 

Sono tornate a casa Diana e Alba. I due cani di Giacomo Desogus, il ventotenne morto domenica a Santu Lianu assieme all’amico Matthias Steri, sono a casa del suocero e della fidanzata del ragazzo.

Nei momenti concitati del ritrovamento dei due corpi, la setter e la breton che Giacomo portava sempre con sé quando andava a caccia, erano state portate in canile su richiesta dei carabinieri.

Ma già il giorno dopo i genitori del giovane chiedevano di loro. «Sono i cani di Giacomo», ripetevano mamma Betty Serra e papà Roberto Desogus. «Lui li amava tantissimo e anche Matthias veniva spesso anche a dargli da mangiare, quindi vogliamo che tornino a casa».

E così è stato grazie all’interessamento del sindaco Graziano Milia che ieri mattina ha fatto sbloccare la situazione e fatto sì che le due cagnette potessero tornare a casa.

In particolare Diana, la breton che aveva vegliato il corpo di Giacomo riverso sul terreno della campagna di Santu Lianu, si stava lasciando andare, rifiutando il cibo e soltanto alla vista della fidanzata di Giacomo e del suo papà è subito stata meglio. E adesso potrà avere tutte le cure e l’amore che il proprietario non le faceva mai mancare.

Sono stati proprio i due cani a guidare i carabinieri nel punto esatto dove si trovavano i due corpi. E intanto anche ieri, nell’attesa che ci sia il via libera per l’organizzazione dei funerali, le famiglie dei due ragazzi, strette nel loro dolore, hanno ricevuto parenti, amici e conoscenti, arrivati per dare le condoglianze e portare una parola di conforto.

Come deciso già nei giorni scorsi Giacomo e Matthias, amici fraterni, avranno un unico funerale e saranno tumulati in due loculi vicini, uno accanto all’altro. Gli spazi sono già stati individuati dalla direzione del cimitero che si è subito messa in moto per andare incontro al desiderio dei genitori dei due giovani.

La fidanzata di Giacomo, Alessandra, resta chiusa nel suo dolore. Profondamente scossa era stata lei domenica sera a dare l’allarme perché Giacomo che non tardava mai, quella sera non arrivava al loro appuntamento e non rispondeva al telefono. Si conoscevano da ragazzini Giacomo e Alessandra e stavano insieme da quindici anni. L’ultimo viaggio era stata una crociera, in quella vacanza che adesso riecheggia solo nelle foto in casa di mamma Betty.