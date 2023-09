«Sono stato pestato da due sconosciuti per un orologio» 

La voce arriva flebile da un letto del reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Brotzu, dove Gino Leonardo Mascia, 30 anni, quartese, è stato trasferito ieri mattina dopo una prima tappa al pronto soccorso. «Poteva andare peggio, ma alla fine non ho niente di rotto e sono qui a raccontarlo».

Tutto accade ancora una volta al Poetto, vicino all’Ippodromo. «Stavo andando a prendere la macchina, intorno alle 2,30, dopo avere passato una serata in un locale» racconta il giovane, un passato da parrucchiere e un presente come influencer e dipendente in un’agenzia di spettacoli, «quando un ragazzo con un cappellino in testa mi ha strattonato da dietro e gettato a terra. Ho cercato di divincolarmi ma mi ha preso a pugni e ha cercato di portarmi via l’orologio. Non ce l’ha fatta però, perché nonostante le botte sono riuscito a oppormi. Mi ha rubato il portafoglio con un centinaio di euro e i documenti. Poi è scappato lasciandomi a terra. Mi sembra di ricordare che con lui c’era anche un altro ragazzo».

In quel momento passa una famiglia che nota il ragazzo disteso a terra che si lamentava. «Erano marito, moglie e figlio», dice ancora Mascia, «mi hanno soccorso e aiutato, quando mi hanno visto pieno di sangue». Da qui la corsa in ospedale in pronto soccorso dove il giovane arriva dolorante e pieno di graffi. «Me la sono vista brutta ma non posso che essere felice che non sia andata peggio».

Le dimissioni

Dopo una mattina di accertamenti, nel pomeriggio Mascia è stato dimesso ed è potuto tornare a casa dove ad aspettarlo c’era tutta la sua famiglia. In ospedale è stato raggiunto anche dai carabinieri che hanno raccolto la sua testimonianza per poter avviare le indagini e cercare di risalire ai responsabili. «Il Poetto sta diventando un posto poco sicuro. E dire che io non ero nemmeno nella zona delle discoteche, perché non mi piace frequentare quel tipo di locali» .

Gino Mascia è molto conosciuto a Quartu, e non solo, soprattutto per i suoi divertenti video con la nonna Anna. Tutto era nato nel periodo del lockdown, quando il giovane si era inventato dei tutorial in cui pettinava la nonna. Da lì in poi erano arrivati l’ospitata a “Pomeriggio 5” di Barbara d’Urso e l’ingaggio a Influencer Italia.

