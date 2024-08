«Sono stato  accoltellato in un locale»  

Si è presentato al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato e ha raccontato ai medici di essere stato accoltellato. Sulla vicenda trapelano pochissimi dettagli. L’episodio sarebbe accaduto in un locale di Selargius nel tardo pomeriggio di ieri. Per ragioni che dovranno ancora essere accertate l’uomo sarebbe rimasto ferito in modo grave, ma non è chiaro cosa sia successo e se ci siano altre persone coinvolte.

L’uomo avrebbe raggiunto l’ospedale a bordo della sua automobile. Una volta all’interno del pronto soccorso ha spiegato ai medici di essere stato ferito. Le sue condizioni sono apparse abbastanza gravi, tanto che gli è stato assegnato un codice rosso. È stato quindi sottoposto a una serie di controlli.

I medici del Policlinico hanno segnalato l’episodio alle forze dell’ordine. La dinamica del ferimento si conoscerà soltanto quando verranno avviate le indagini e dopo l’interrogatorio dell’uomo, appena le sue condizioni di salute lo consentiranno.

