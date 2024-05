Sono stati stanziati i fondi per ampliare l’asilo nido 

Tutto pronto per il secondo lotto dei lavori di ampliamento e messa in sicurezza dell’asilo nido comunale, la struttura di via Iglesias che si affaccia su piazza I Maggio. Il progetto di ampliamento risale al 2019, quando dalla giunta Collu era stata messa a bilancio l’opera con un budget da 200mila euro. Dopo aver appaltato i lavori, nel 2023 con una variante, le operazioni sono rimodulate, con un relativo aumento della spesa ora calcolata a più di 300mila euro. Nonostante questo «nel progetto di fattibilità tecnica ed economica erano state previste una serie di lavorazioni che non è stato possibile eseguire con il primo appalto per carenza dI risorse», come si legge nella delibera firmata dalla giunta attuale, «ma che a seguito dell’integrazione dei fondi disposta dall’amministrazione è ora possibile realizzare». Si parla di altri 78mila euro.

Nello specifico, si prevede l’adeguamento rampe pedonali d’accesso esterne e l’ingresso carraio con posizionamento nuovo cancello, lavori edili per l’adeguamento ingresso dipendenti, spogliatoi personale, stireria, bagni e doccia, adeguamento sgabuzzino per la trasformazione in bagno genitori e sostituzione pensilina ingresso con un’altra in materiale certificato. E ancora una modifica della zona lattanti l’eliminazione di ufficio e tramezzo per ampliamento area giochi, l’adeguamento deposito e lavorazioni varie.

