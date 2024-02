«Sono stata truffata: hanno clonato la voce di mia figlia» 

«Mamma ho bisogno di mille euro. Li ho inviati subito. Solo dopo ho scoperto di essere stata vittima dell’intelligenza artificiale che ha imitato alla perfezione la voce di mia figlia, residente nel Principato di Monaco». Inizia così il racconto di Maria Grazia Abis, 70 anni, residente a Sardara. Un caso strano sì, ma a convincere la donna era stata proprio la voce della ragazza, che dall’altra parte del telefono implorava aiuto.

«Tutto è iniziato una mattina come tante – racconta Maria Grazia Abis – ero in casa, ho telefonato a mia figlia. Improvvisamente ha detto che avvertiva qualcosa di strano nel telefono, sicuramente un guasto. La comunicazione si è interrotta. È ripresa quasi subito. Questa volta con messaggi vocali. La voce era la stessa. Era mia figlia. Aveva bisogno di soldi». Il primo pensiero è stato reperire la somma: «Vivo di una modesta pensione, ma l’amore di una mamma per i figli non conosce ostacoli, quando sono lontani ancora di più. Si pensa sempre al peggio». Racimolato il denaro, si è posta il problema di come spedirlo, seguendo i passaggi dei messaggi: «Sono andata in una tabaccheria dove fanno operazioni simili».

«L’ho chiamata, ho chiesto se avesse ricevuto i soldi. Se ci fossero problemi. E lei ha iniziato a tempestarmi di domande: “Di quali soldi parli, inviati a chi? Mamma, non ti ho chiesto nulla”, racconta la donna. A quel punto ho capito che si trattava di una truffa: non più di chi veste i panni del parente e chiede alla vittima di versare somme di denaro, ma di una voce creata con l’intelligenza artificiale, con il timbro e tono di mia figlia. Basta ascoltare un audio di pochi secondi. Mi sono recata presso la caserma dei carabinieri e ho presentato denuncia. Non avrò i soldi indietro, mi è sembrato doveroso raccontare la mia esperienza per mettere in guardia le mamme, sempre pronte a dare una mano ai figli».

Maria Grazia Abis è una delle tante vittime di un fenomeno che si sta sempre di più diffondendo. Per questa ragione i carabinieri invitano i cittadini alla prudenza e a segnalare subito episodi simili. Il comandante della Compagnia dei carabinieri di Villacidro, Francesco Capula, ha organizzato dei laboratori per informare le persone, soprattutto quelle che hanno poca dimestichezza con i mezzi tecnologici. Uno di questi incontri è stato nella parrocchia di Sardara, alla presenza del comandante della stazione locale, Ivan Melis. «Lo scopo – ricorda Capula – è la sensibilizzazione sulla nuove forme di truffa. Superate quelle del finto dipendente Abbanoa o Enel che doveva eseguire lavori in casa o anche del finto postino, ora si fa strada l'utilizzo di un’app che sfrutta le potenzialità dell'intelligenza artificiale clonando la voce dei parenti. Nel caso di Sardara, la signora, riconoscendo la voce della figlia, non ci aveva pensato due volte a rispondere. Questa nuova tecnica apre prospettive micidiali per truffatori particolarmente abili nello sfruttare simili risorse tecnologiche».

Al momento il truffatore è stato individuato dai carabinieri, un napoletano, 57 anni, residente a Fano, noto alle forze dell'ordine per precedenti analoghe vicende. Ora dovrà subire un processo.

