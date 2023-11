«Sono stata stuprata»: la 22enne presenta la denuncia ai carabinieri 

Si era recata al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità martedì sera, denunciando ai medici di essere stata violentata. Ieri mattina, poi, la 22enne si è recata dai carabinieri e ha formulato la querela. I militari sono così andati subito a prelevare il kit-stupro che era stato eseguito dai medici che avevano preso in cura la ragazza, ancora visibilmente sotto choc, avviando le indagini coordinate dal pubblico ministero Daniele Caria.

I sanitari dell’ospedale di Is Mirrionis avrebbero trovato la giovane vittima in stato di choc, ma – stando alle prime indiscrezioni – non ci sarebbe stato alcun altro segno di violenza nel kit-stupro. La giovane, con un passato di droga, era visibilmente scossa e avrebbe comunque fornito elementi utili per identificare il suo presunto aggressore. La sua versione all’inizio era apparsa fumosa, ma poi i ricorsi sarebbero lentamente affiorati. Il presunto violentatore l’avrebbe aggredita in un luogo appartato del quartiere dove vive.

Ieri mattina, passato leggermente lo choc, la 22enne è andata in caserma e ha presentato la denuncia, fornendo anche ulteriori particolari. Ora sono scattate le indagini per identificarlo.

