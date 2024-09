«Sono stanco, mi vogliono punire» 

«Prima che mi caccino, me ne vado da solo perché ora sono davvero stanco». Per Claudio Ara, titolare del chiosco Luchia in viale Buoncammino i problemi non sono ancora finiti. Un mese fa i giudici del Tar con una sospensiva hanno bloccato la demolizione del locale richiesta dal Comune. Una vittoria temporanea, perché ieri è arrivata la doccia fredda: il Luchia dovrà essere demolito.

«Sono stanco di tutte queste tarantelle: resta, vai, resta», si sfoga Ara, «è chiaro che non mi arrendo, ora presenteremo ricorso al Consiglio di Stato, ma così non si può andare avanti. Lo faccio soprattutto per i miei clienti: il senso di famiglia, la solidarietà e la forza che ogni giorno mi hanno trasmesso sono state immense. Non posso dire lo stesso delle istituzioni, il cui loro obiettivo è solamente punire».

Più volte Ara ha ricordato di aver pagato tutto regolarmente: dalle multe alle tasse e ai dipendenti. «Quando sono arrivato qui questo posto era abbandonato e pieno di topi: l’ho recupero, riqualificando l’area e creando 12 posti di lavoro. Da un’altra parte del mondo mi stenderebbero un tappeto rosso. So che ci sono delle regole da rispettare, ma ci sono situazioni che vanno viste singolarmente e per ognuno fare deroghe ad hoc. Invece sembra quasi che quando un locale funziona lo debbano per forza far fallire».

RIPRODUZIONE RISERVATA