«Sono stanco di lottare, ma voglio giustizia»  

«Con questo frate capitava che avessimo incontri faccia a faccia e all’inizio può capitare di scambiare un gesto per affetto. Ma era andato ben oltre, con approcci andati avanti per più di tre anni. Mi sono sempre ribellato poi agli abusi si erano aggiunte anche le violenze psicologiche, le umiliazioni “ sei brutto, hai i denti gialli”. Era devastante e infatti iniziai a stare male fisicamente: avevo sempre la febbre alta, non riuscivo più a studiare. Un disagio profondo, mi ritirai persino dal liceo classico».

«A 14 anni ero un bambino, anche un po’ ingenuo, non avevo mai dato un bacio a una ragazza. Venivo da una famiglia con valori e regole precise, non conoscevo certe dinamiche. Mi ero trovato davanti a una figura che nel seminario di San Francesco di Oristano aveva certamente una certa credibilità in quel periodo. Io ero completamente impreparato, provavo imbarazzo e timore. Non ho parlato perché ero terrorizzato, sarebbe stata la mia parola contro la sua. Solo dopo sono arrivate le prove».

Era arrivato a pensare persino al suicidio. Il tormento interiore di un bambino, diventato uomo, con un segreto così pesante si legge anche in questa rivelazione. E in quel sorriso, a tratti amaro, di chi si sente quasi sollevato per aver potuto finalmente condividere quei fatti così inquietanti con la comunità. Padre Paolo Contini con la sua denuncia pubblica è stato il primo caso in Sardegna di un sacerdote che accusa un altro prelato di abusi sessuali. «So di essere sulla strada giusta, anche se sono un po’ stanco di lottare per la verità, vorrei avere un po’ di tempo per piangere quel bambino», ripete. Quel ragazzo di 14 anni a cui è stata violata la fanciullezza e poi marchiata l’esistenza da chi sarebbe dovuto essere un esempio. Oggi il presunto pedofilo è stato sospeso in attesa del processo mentre a padre Paolo arriva anche il sostegno di don Fortunato Di Noto, il fondatore dell’associazione Meter in prima linea nella lotta alla pedofilia.

Padre Paolo, dopo 36 anni quale è stata la molla che l’ha spinta a denunciare?

Come è iniziato il calvario?

Non parlò con nessuno di quello che stava vivendo?

«In seminario eravamo 5 ragazzi, ma non mi confidai. Nessuno sapeva le ragioni del mio malessere. Vivevo tutto con imbarazzo e timore, una volta mi fermai davanti alla porta del superiore, avrei voluto parlargli ma temevo che non mi avrebbe creduto. E così non gli dissi nulla. Andai avanti, poi crescendo iniziai a evitare di restare solo con quella persona; non è stata una vita fantastica quella, vivevo nel terrore, come se dietro l'angolo potesse esserci un pericolo. Quando a 19 anni sono andato via da Oristano, sono rinato».

Un segreto così pesante

«Non è stato assolutamente facile, ma ho cercato di reagire e di accantonare quella macchia nera. Ho sempre cercato di volare alto, di impegnarmi al massimo in tutto ciò che facevo in modo che quel mostro non potesse più ferirmi».

La svolta due anni fa, che è successo?

«Dopo la morte di mia madre, fra i tanti messaggi di cordoglio, ne ricevetti uno su whatsapp da un numero sconosciuto ma bastarono le iniziali per capire chi era il mittente. Nella conversazione questa persona mostrò vicinanza, disse che voleva fare una determinata cosa qua vicino ma io gli dissi di non venire assolutamente. Gli spiegai i motivi ma lui con una certa spavalderia, come se tutto fosse normale rispose “ pensavo avessi dimenticato ”. E come si può dimenticare? Rileggendo i messaggi, mi sono reso conto di avere le prove di quanto avevo subito».

E si è aperta un’altra pagina che porterà a un processo.

«Feci subito gli screenshot, passai la notte a piangere e a stare male, alle 5.30 del mattino di dicembre 2021 ho inviato tutto il materiale al mio vescovo, padre Roberto. Non vedevo l’ora da 36 anni di inviare quei messaggi. Ma non per vendetta, non l’ho mai odiato e non lo odio anzi lo perdono, però voglio giustizia. Il perdono è un percorso personale che non ti mantiene legato a doppio filo al male che ti hanno fatto.

Io ho vissuto da uomo libero ma quel che è stato fatto è grave e ho sempre avuto un cruccio: può averlo fatto solo a me? Credo di no, ed ecco perché la mia denuncia è doverosa. Anche lui va aiutato ma va messo nella condizione di non nuocere. Quando ho saputo che era stato mandato in una località balneare frequentata da bambini, ho ritenuto più importante andare avanti nella lotta per la giustizia, una battaglia per la Chiesa e la società civile: per simili reati non dovrebbe esistere la decadenza».

