«Sono sieropositiva da 21 anni» Ma Elena Di Cioccio torna a vivere 

«Ero giovane, abitavo con il mio fidanzato in una piccola casa sul Naviglio di Milano, avevo mille sogni nel cassetto e tutta una vita davanti. Ma una mattina mi sono svegliata senza sapere che da lì a poche ore la mia vita sarebbe cambiata per sempre».

«Ciao sono Elena Di Cioccio, ho 48 anni e da 21 sono sieropositiva. Ho l’Hiv, sono una di quelli con l’alone viola». L’attrice e conduttrice milanese ha affidato alle “Iene”, programma per cui ha lavorato in tante edizioni, la sua amara e lucidissima confessione.

«Ciao sono Elena Di Cioccio, ho 48 anni e da 21 sono sieropositiva. Ho l’Hiv, sono una di quelli con l’alone viola». L’attrice e conduttrice milanese ha affidato alle “Iene”, programma per cui ha lavorato in tante edizioni, la sua amara e lucidissima confessione.

Il dramma

«Ero giovane, abitavo con il mio fidanzato in una piccola casa sul Naviglio di Milano, avevo mille sogni nel cassetto e tutta una vita davanti. Ma una mattina mi sono svegliata senza sapere che da lì a poche ore la mia vita sarebbe cambiata per sempre».

Milanese, è la figlia di Franz, fondatore e leader della Premiata Forneria Marconi, e di Anita Ferrari, manager della band morta suicida nel 2016. Una vita, quella della conduttrice, apparentemente ricca: il successo, la televisione, i soldi. Invece drammatica: la cocaina, incubo da cui, dice, «non è stato facile uscire», le liti con il padre, la morte della madre. Sino alla scoperta forse più terribile di tutte: «Sono sieropositiva».

Il racconto

«Ero molto giovane quando questa diagnosi stravolse completamente la mia vita. All’inizio ho avuto paura di morire, poi di poter fare del male al prossimo. “E se contagi qualcuno?”, mi dicevo, “Non me lo perdonerei mai”. Non è mai successo, non ho mai contagiato nessuno, sono sempre stata onesta e non sono morta. Invece in questi 21 anni, mentre le terapie mi consentivano via via di vivere una vita sempre più normale, ad uccidermi è stata una smisurata vergogna di me stessa».

«Ho vissuto la malattia come se fosse una colpa. Pensavo che tra me e l’altro, la persona peggiore fossi sempre io. Mi sentivo sporca, difettosa. Avevo timore di essere derisa, insultata, squalificata dal pregiudizio che ancora esiste nei confronti di noi sieropositivi. Così per difendermi, ho nascosto la malattia iniziando a vivere una doppia vita. Una sotto le luci della ribalta e un'altra distruttiva e depressa. Ma una vita a metà non è vita, e ho capito che ne sarei morta se non avessi fatto pace con quella parte di me. Io sono tante cose e sono anche la mia malattia».

La forza

«Oggi sono fiera di me, non mi vergogno più, e l’Hiv che è molto diversa da come ve la immaginate. Io non sono pericolosa, sono negativizzata e finché mi curo io non posso infettare nessuno. Potete toccarmi, abbracciarmi, baciarmi e tutto il resto. Se volete continuare ad avere paura, io lo accetto, però girate lo sguardo verso il vostro vero nemico. L’ignoranza».

Il libro

“Cattivo sangue”, dal 4 aprile in tutte le librerie per Vallardi edizioni, è la testimonianza senza reticenze di Elena Di Cioccio, un’autobiografia sincera che scardina il tabù della malattia, mostrando che cosa succede quando le luci si spengono ma il buio, finalmente, smette di far paura. “Cattivo sangue” racconta una vita al limite, segnata dalla convivenza con una malattia stigmatizzante e con quei fantasmi troppo spesso schiacciati dietro le apparenze, anche quando il corpo urla e la felicità sembra finita.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata