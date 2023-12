«Sono settanta le telecamere in funzione»  

«Non è vero che a Quartucciu non c’è la videosorveglianza». Replica così, l’assessore ai lavori pubblici, Walter Caredda, alle polemiche accese - in particolare sui social - da Cenzo Vargiu, ex amministratore locale che accusa l’amministrazione guidata da Pietro Pisu di «non aver installato a Quartucciu nessuno dei 255 impianti di videosorveglianza previsti dalla Città Metropolitana di Cagliari».

Finanziamento

«Il progetto di cui parla il nostro concittadino risale a quando Quartucciu non faceva parte dell'Its. Ma nella precedente consiliatura, nel 2020 precisamente, la Giunta ha approvato un progetto per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza con un finanziamento da 150 mila euro e prevedeva l’installazione di quaranta telecamere in città da aggiungersi alle trentaquattro già esistenti», aggiunge Caredda.

I numeri

Il progetto, dopo essere stato approvato dalla Prefettura e dalla Giunta, è stato poi concretizzato nella primavera del 2021. «Ne abbiamo installato 36», evidenzia l’assessore, «per un totale di settanta telecamere attive su tutto il territorio, ciò non toglie che in futuro per la tutela e la sicurezza dei nostri concittadini ne possano essere piazzate altre. La videosorveglianza garantisce una maggiore tranquillità a tutta la nostra comunità. Basterebbe un po’ più di attenzione e obiettività per accorgersi che l'amministrazione non dorme ma lavora, lasciando poco spazio alle polemiche sterili».

