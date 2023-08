Sono Serbia e Portorico gli avversari dell’Italia  

Venerdì la Serbia e domenica il Portorico, sempre alle 10. All’Italia servono due successi per sperare di approdare ai quarti dei Mondiali che saranno a scontro diretto. Completato il quartetto del gruppo I che giocherà ancora nelle Filippine. La particolarità è che le squadre si sono portate appresso i risultati della prima fase, quindi Repubblica Dominicana e Serbia partono da 6 punti, Italia e Portorico da 4. In questa seconda fase ogni nazionale incontra le due non affrontate. Passano le prime due. Possibili anche arrivi di tre squadre appaiate a 8 punti al primo posto o a 6 al secondo, perciò conta vincere ma contano anche i canestri che si segnano. In linea teorica si può passare con una vittoria ed essere eliminati con due.

Ancora i serbi

Datome e compagni hanno affrontato e battuto la Serbia tre volte: due in gare ufficiali (preolimpico ed Europei 2022) e una nel torneo dell'Acropolis, per 89-88. I serbi però stanno giocando benissimo e hanno dominato il proprio girone. Gara da dentro o fuori, perderla significa per l'Italia tornare a casa.

La giornata di ieri è servita per recuperare energie nervose (incontro distensivo tra il presidente Fip Petrucci e il coach Pozzecco) e fisiche, per gli azzurri più impiegati. Tra questi Marco Spissu, che risulta primo per valutazione (+16,7 di media, secondo Melli con 16), primo per assist (6,7, i secondi sono Melli e Pajola con 3,7) e secondo per plus/minus (8, dietro Melli che ha 8,3) e per percentuali da tre punti (44% dietro Ricci che ha il 47%).

