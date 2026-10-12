Sono sempre i sogni a dare forma al mondo 

A braccetto con la Storia e con un pensiero stupendo in tasca. Non è più un cammino da record (chi indossava la maglia rossoblù nelle stagioni 1968-69 e 1969-70 andava ancora più veloce dopo sei giornate), ma il Cagliari di Pisacane continua a mantenere un ritmo importante che ricorda gli anni d’oro e il quarto posto in classifica.

Eppure, più che i numeri - sempre più sorprendenti, eccitanti - e i paragoni con il passato glorioso - che male non fanno, anzi stuzzicano continuamente l’appetito - a dare credibilità ai sogni è ancora una volta la prestazione. Così pure la forza di volontà, l’atteggiamento della squadra dal primo minuto all’ultimo di recupero, in una miscela esplosiva tra organizzazione, applicazione, spirito di sacrificio, solidarietà collettiva, rabbia, tenacia, senso di appartenenza. Ma anche qualità, tanta qualità. Nemmeno la sosta di tre settimane, insomma, ha smorzato gli scenari più suggestivi, li ha addirittura rafforzati. E questo pareggio contro la Juventus - paradossalmente - vale più dell’ultimo successo di Udine prima della maxi pausa e conferma la solidità e, soprattutto, la coerenza di un progetto che sembra finalmente poter dar sfogo a quello step tanto auspicato e cercato negli ultimi anni, qualunque sarà poi il risultato finale.

Equilibrio tra difesa e attacco

È vero che il Cagliari alla fine poteva anche perderla, l’altro ieri. La stava, però, vincendo sino a dieci minuti dalla fine e - probabilmente - se non ci fosse stata un’incomprensione della difesa nella dinamicità dell’azione finalizzata da Kolo Muani, magari l’avrebbe portata in porto. Di sicuro, si è messo nelle condizioni di poterlo fare. Con un approccio attendista e costruttivo allo stesso tempo. La differenza rispetto al recente passato, magari, è proprio qui. Che il Cagliari sia destinato a difendersi è nello stato delle cose, lo ha tenuto a sottolineare lo stesso Caprile nel post gara in conferenza stampa. Con la Juventus il divario tecnico continua a essere importante, con budget e di conseguenza obiettivi completamente diversi. E alla lunga i valori vengono a galla, in un modo o nell’altro. Nella sfida secca, però, contano tanti altri fattori, compresi quelli caratteriali che permettono - a volte - di colmare l’handicap e di superare così un ostacolo che può sembrare insormontabile. A prescindere dalla buona sorte (anch’essa un fattore) e dalle prodezze del portiere (che è lì per parare come l’attaccante per segnare), Pisacane è riuscito a trovare un equilibrio tra tutti questi fattori senza comunque snaturare l’estro, la genialità e la spontaneità negli ultimi venti-trenta metri. E se la difesa è il miglior attacco, l’idea del tecnico napoletano e del suo Cagliari resta sempre quella di cercare la strada migliore per sorprendere e colpire l’avversario. E per vincerle, le partite.

Uno per tutti, tutti per uno

E nell’esaltazione massima del gruppo viene fuori anche il lato migliore di ogni singolo giocatore. Non è un caso, insomma, se un Maldini così non si era mai visto. Se Adopo è finalmente uscito dal guscio. Se Winks sta vivendo una seconda giovinezza dopo stagioni complicate. Se Romano è diventato azzurro e oggetto dei desideri dall’oggi al domani. Se Obert è quasi sempre il miglior attore non protagonista. Se il 19enne Mendy è diventato un titolare inamovibile in Serie A. Se Deiola ha addirittura alzato l’asticella cambiando ruolo a 31 anni. Se Yerry Mina continua essere Yerry Mina. Tutti potenziali ragazzi dell’Europa. Se in Champions, in Europa League, in Conference o solo in vacanza poi si vedrà. Questo intanto dicono la classifica e, soprattutto, il campo dopo sei giornate (che sono già un sesto di campionato).

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