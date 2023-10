Sono sardi i nuovi campioni del mondo  

È il team sardo Nox Oceani ad aggiudicarsi nelle acque di Portorotondo il titolo di campione del mondo Under 23 nella classe RS21. Un risultato importante, che vede i giovani atleti sardi, in gara con due barche, conquistare la prima e la seconda posizione del podio della classifica a loro dedicata nel Campionato del Mondo RS21. Medaglia d’oro per Andrea De Matteis, Riccardo Serra, Matteo Paulon, Laura Murineddu e Giorgio Nocella, seguiti, al secondo posto, da Francesco Columbano, Luca De Matteis, Salvatore Garippa, Vito Recchia e Davide Casula. Tra loro, una particolare menzione la merita certamente Giorgio Nocella, 11 anni e promettente timoniere di Optimist, premiato per essere il più giovane atleta in gara di questo mondiale. La classifica assoluta, vinta dalla barca capitanata da Martin Reintjes, vede al quarto posto Stenghele, l’imbarcazione timonata dal cagliaritano Giovanni Meloni.

Windsurfer

Sono state quattro magnifiche giornate, quelle del campionato italiano Windsurfer disputato sul mare di Porto Pino. Otto sono state le prove in course race, la disciplina regina della manifestazione, portate a termine nei primi tre giorni di gare. Ecco i i vincitori delle cinque categorie in gara: Andrea Marchesi categoria A (leggeri); Marco Casagrande categoria B (medio leggeri); Alessandro Torzoni categoria C (medi); Alessandro Alberti categoria D (pesanti).

Femminile

Tra le donne, grande prestazione della giovane Bruna Ferracane del circolo Albaria, che si piazza davanti a Celine Bordier e a Giulia Clarkson del Windsurfing Club Cagliari. Tra gli atleti sardi del Windsurfing Club Cagliari, Riccardo Poledrini è terzo nella course race tra gli under 19 e 10° posto assoluto nella categoria A, appena davanti al collega di club Enrico Niola, premiato per il 3° posto tra gli under 19 dello slalom. Tra i surfers del Circolo Nautico Olbia, Davide Gessa conquista il 7° posto e Gabriele Spano l'11esimo nella categoria C, Angelo Usai è 8° tra i pesanti. Di contorno all’evento ci sono state le competizioni di slalom, long distance e freestyle che sono state un gran bello spettacolo per il pubblico in spiaggia.

