«Sono salvo per miracolo» 

«Poteva essere una tragedia ma ciò che conta è essere vivi». Negli occhi di Giovanni Secchi, 23 anni, cuoco di Nuoro, scorrono ancora le immagini dell’incidente che la notte del 5 novembre ha visto la sua Opel corsa schiantarsi contro una mucca che attraversava la Statale 129 in territorio di Silanus.

Per Secchi, di ritorno da una festa di laurea a Sassari insieme a due amici, all’una e un quarto, l’impatto contro il bovino che aveva saltato le recinzioni di un vicino terreno: «Guidavo a velocità moderata - racconta il giovane - ma la mucca ci ha colto impreparati, sbucando davanti a noi, in condizioni di scarsa visibilità. L’impatto è stato violento e l’animale con le sue corna ha sfondato il finestrino lato guida, distrutto cofano anteriore, fari e altri supporti dell’auto. Dei passanti ci hanno soccorso e allertato subito i carabinieri. Della mucca nessuna traccia. Sparita nel nulla».

Paura e soccorsi

Immediato l’arrivo dei militari della vicina stazione di Bortigali che, dopo le pratiche di rito, hanno assistito i giovanissimi fino all’arrivo del carroattrezzi che ha trasferito il veicolo in un’autorimessa di Borore: «Fortunatamente - aggiunge Secchi - non abbiamo rimediato ferite o contusioni, scongiurando l’arrivo dell’ambulanza. Ma siamo tornati a casa terrorizzati. Se pensiamo a ciò che è accaduto solamente pochi giorni dopo al Dottor Ciriaco Meloni nella Sassari-Olbia non possiamo che ritenerci dei miracolati».

Allo spavento si aggiunge la beffa dei mancati rimborsi assicurativi per il danno causato all’utilitaria: «La conta dei danni ammonta a 2000 euro», prosegue Secchi. «L’auto rimasta semidistrutta è un’utilitaria acquistata con grandi sacrifici, che dovrò aggiustare a mie spese, in quanto l’animale non è rimasto morto sull’asfalto. È assurdo che nel 2025 la normativa assicurativa ti lasci in balia delle onde e non tuteli appieno le vittime di incidenti causati dagli animali vaganti. Tutto ciò è vergognoso».Per questo Secchi sottolinea: «Riparerò la macchina ma non è accettabile che nella nostra Isola gli animali vaganti continuino a essere la causa di diversi incidenti che, come nel caso del medico di Bitti, hanno avuto tragiche conseguenze. Non deve più accadere che nessuno perda la vita in questo modo. Io posso raccontare ciò che ci è accaduto, altri non hanno più una voce».Si leva, per questo un appello alle istituzioni regionali e statali: «I controlli vanno inaspriti - precisa l’automobilista - e i titolari delle aziende agricole obbligati ad innalzare le recinzioni dei propri terreni e vigilare sul bestiame. E così provvedere a segnalare anche i pericoli sulle strade con appositi segnali».

Massima insicurezza

La mente del ragazzo va a una strada in pessime condizioni. «Anas - prosegue Secchi- ha allargato il tratto, a ridosso di Orotelli, dove nel Natale 2017 sono morti i fratelli Pintor, ma non basta. Di li in poi tutto ritorna allo stato originario fra incroci pericolosi, restringimenti della carreggiata e scarsa viabilità - afferma Sechi -. La statale 129 fino a Macomer va messa in sicurezza».

