«Sono rimasto senza pass, non me lo merito» 

Lento ma mitico. Così viene definito da tutti. È Antonio Fiori, uno dei simboli della Sartiglia, per tutti “Melanzana”. E non solo per aver indossato velo e cilindro nel 1962 e nel 1967, ma per la sua lentezza mentre cercava di infilzare la stella in via Duomo. Riuscendo nell’impresa quasi sempre. Per lui però niente pass per stare nel percorso di via Duomo dove va in scena la corsa alla stella e in quello di via Mazzini dove invece avvengono le pariglie.

Antonio Fiori, classe 1943, e una marea di Sartiglie alle spalle, per la prima volta ha seguito la giostra da casa, con il dispiacere nel cuore: «Purtroppo l’associazione dei cavalieri non mi ha voluto concedere il pass, ecco perchè non potevo stare nel percorso - racconta - Mai mi sarei aspettato una cosa simile. Non penso di meritare tutto questo dopo che io stesso ho fondato l’associazione. Oltre ad aver fatto la storia della Sartiglia. Io dovrei avere il pass di diritto. Invece nulla».

Fiori è un fiume in piena: «Nel percorso, sia domenica che martedì, erano presenti persone mai viste. Persone che con la Sartiglia non hanno nulla a che fare». Ma non è tutto. Antonio Fiori è critico anche sulle pariglie di domenica scorsa. Quelle che sono sono andate in scena: «Da quando non ci sono più le selezioni non si allena più nessuno. Non va bene nei confronti del pubblico che paga. A questo punto possiamo partecipare tutti. Mancano le regole di una volta, e si vede. Manca la Sartiglia di prima».

