«Sono qui sull’Isola a fregarvi i soldi» 

“Ho tre belle notizie” è il titolo – ironico, s’intende – del nuovo spettacolo di Angelo Duro, comico siciliano, classe ’82, che al Teatro Massimo di Cagliari ha dato ufficialmente il via a una sei giorni tutta esaurita. E forse la vera quarta notizia è proprio questa: sei sold out consecutivi per un artista che o lo ami o lo detesti, ma che di certo non lascia indifferenti. In sala l’attesa è densa, quasi inquieta. Il pubblico prende posto mentre una melodia di fisarmoniche – insistente, monocorde, ai limiti della tortura sonora – riempie ogni angolo del teatro. Poi, a intervalli regolari, una voce femminile registrata scandisce con tono beffardo: «Questa musica è stata scelta da Angelo Duro per infastidirvi prima dello spettacolo». Missione compiuta. Alle 21:11 spaccate, lui arriva. Nessuna scenografia, niente effetti speciali. Solo un microfono, un palco, e un uomo che ha fatto dell’antipatia dichiarata il suo tratto distintivo. Lo spettacolo può cominciare. E da questo momento in poi, nessuno è al sicuro.

Lo show

Total black, come da copione. Nero il look, nero lo sfondo, nera l’ironia. Sul palco solo lui, un microfono e la sua asta – ignorata per tutto lo spettacolo. I riflettori lo isolano in uno spazio vuoto. Il pubblico lo conosce, lo provoca. Qualcuno grida “Bravo Pintus!”, lui non si scompone. È il primo colpo di una guerra comica senza tregua. L’umorismo è diretto, senza fronzoli, spesso volgare, volutamente scorretto. Duro parte: «Io sono la fine del mondo», il film che lo ha visto protagonista, è stato un trionfo al botteghino. Lui lo ricorda con la consueta delicatezza: «Con questo film ho fatto 10 milioni di euro, eppure volevo restare un pezzente come voi». La sala esplode in una risata collettiva che sa di resa. E rincara la dose: «Vengo qui a fottervi i soldi, con tutti i problemi che avete in Sardegna». L’ironia è tagliente, spietata. Non è per tutti. Ma per chi resiste, lo spettacolo è appena cominciato.

I temi

Due ore senza sconti. I bersagli? Disabilità, omosessualità, donne, religione, animali, obesità. «Vi ho insultati tutti stasera», ammette Duro con soddisfazione. Il suo filo conduttore è chiaro: la sensibilità ha ribaltato il mondo. «Prima i diversamente abili stavano sul divano tutto il giorno, ora sono inclusi ovunque: si saranno stancati anche loro». Il pubblico ride, anche se a tratti con nervosismo. Poi gli omosessuali: «Si sono appropriati dell’arcobaleno, potevano prendersi la nebbia!?». E ancora la religione: «Se Gesù fosse stato obeso, chi avrebbe tirato su la croce?». La sala scoppia, ancora una volta. Non manca l’attualità, servita con lo stesso veleno: «Mia madre sognava di incontrare Papa Francesco. Tra un po’ potrà farlo».

Il finale

E poi, all’improvviso, qualcosa cambia. Dopo due ore di cinismo, Duro si ferma. Chiede al pubblico di fargli domande: «Perché io non mi faccio intervistare dai giornalisti». Il pubblico risponde, partecipa. Si crea un momento strano, quasi intimo. Forse è questo il segreto del “fenomeno Duro”: più che ciò che dice, conta ciò che risveglia. Quella parte cinica, scomoda, che in teatro possiamo finalmente lasciar respirare. E quando chiude, lo fa da manuale Duro: «Salutiamoci tutti con un dito medio su, sfogatevi. Speriamo di vederci l’anno prossimo!». La sala risponde in coro. E per un attimo, è quasi liberazione.

