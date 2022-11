«Sono qui per trovare soluzioni» 

Il Cagliari punta tutto sulla signorilità e le capacità manageriali di Nereo Bonato, sesto direttore sportivo dell'era Giulini. Veronese, 57 anni, Bonato si è gettato subito anima e corpo in questa nuova sfida. Senza dimenticare l'aspetto umano, con la stretta di mano a tutti i giornalisti presenti, quelli con cui condividerà questa sua nuova avventura, con un contratto che lo lega al club fino al 30 giugno 2024: «Il modo migliore per gettare le basi di un percorso di crescita per il futuro».

Si riparte

«Con Bonato riempiamo il vuoto di una casella importante», ha spiegato Stefano Melis, direttore dell'area Business e Media, «nella riorganizzazione della società con tre grandi aree di riferimento: oltre alla Business e Media, quella Corporate con l'amministratore delegato Carlo Catte e quella sportiva, appunto col nuovo direttore Bonato. È una scelta, condivisa da tutti, che riteniamo la migliore per il Cagliari, perché Bonato è, con i suoi modi e la sua capacità manageriale, la persona giusta per un percorso duraturo nel tempo». Lo sguardo al futuro, ma non solo. «Essere stato scelto per questo ruolo è motivo di orgoglio», spiega il nuovo direttore sportivo del Cagliari, «sono stato chiamato per essere il responsabile dell'area sportiva in un percorso di crescita che deve coinvolgere naturalmente la prima squadra, il traino, ma anche le aree dello scouting e del settore giovanile».

Passaggio complicato

Bonato guarda avanti: «Ci sono le basi per fare bene, ma i risultati si otterranno solo con il lavoro e la programmazione, come già fatto col Sassuolo, arrivato in Serie A partendo dalla C2». Prima di tutto, però, c'è il presente, quello di una squadra partita col freno a mano tirato: «Qui c'è un gruppo di qualità che, però, ha reso meno delle sue possibilità. La retrocessione lascia delle scorie, come dimostrato dal fatto che, negli ultimi tre anni, nessuna delle retrocesse è riuscita a risalire subito. Anche per questo è importante immergermi subito in questa nuova realtà per trovare delle soluzioni».