«Sono qui per incontrare il mito Gigi Riva» 

«Sono qui per incontrare il Mito». Sorride e non nasconde che, da quando è arrivato in Italia, è il sogno che vorrebbe far uscire dal cassetto. Nella memoria dell’ambasciatore messicano Carlos Garcìa de Alba, in visita in Sardegna fino a lunedì, la doppietta siglata da Gigi Riva alla nazionale del Messico, durante i Mondiali di calcio del 1970 giocati nella sua terra, è indelebile.

Il mito

«Il desiderio di incontrarlo e stringergli la mano è davvero forte. Se questa volta non sarà possibile, lo aspetto a Roma, in ambasciata, così sarà lui stesso a toccare con mano il profondo ricordo che hanno i messicani di lui», dice l’uomo con un pizzico di speranza.

«Ho 64 anni, quando Riva ha giocato il mondiale in Messico ne avevo 12 anni. Nel mio Paese ha lasciato un’impronta davvero profonda», ricorda l’ambasciatore con un pensiero alla sua infanzia e uno sguardo al futuro. «Nel 2026, i Mondiali saranno ancora in Messico, dobbiamo far sì che i grandi calciatori azzurri del Settanta tornino dopo tanti anni nel mio Paese per vedere quelli più giovani: l’Italia dovrà esserci e sarebbe bello se ci fosse anche Rombo di Tuono».

La visita