Sono questi “Passaggi d’autore” che ci fanno capire meglio il mondo 

Con un ricordo di Anna Magnani e uno sguardo a quanto accade in Turchia e nel vicino Medio Oriente, Sant’Antioco ridiventa capitale mediterranea del film. L’edizione numero 19 che passerà alle cronache dal 2 al 7 dicembre è “Passaggi d’autore-intrecci mediterranei”, festival del cortometraggio, voluto dal Circolo del cinema Immagini, dal Comune e dalla Fondazione Sardegna. Lo dirigono Ado Hasanović e Dolores Calabrò, alla guida di un evento che non lesina appuntamenti la cittadina sulcitana ospiterà in aula consiliare 6 giornate all’insegna del cinema breve dei Paesi del Mediterraneo, con visioni di film di recente uscita e vario genere (fiction, animazione, documentario, sperimentale).

I Paesi ospiti

La rassegna dei migliori cortometraggi prodotti da Paesi che si affacciano sul Mediterraneo annovera registi provenienti da Francia, Spagna, Grecia, Marocco, Libano, Turchia, Bosnia Erzegovina, Italia, Algeria, Egitto. Con un riferimento particolare alla Turchia. C’è poi la suggestiva sezione “Intrinas” che propone alcuni tra i migliori cortometraggi sardi e ritornano anche sia l’approfondimento sui videoclip musicali, la collaborazione con le scuole e la sezione dedicata alle tematiche ambientali. Ma “Intrecci mediterranei” è capace ancora una volta di suggellare collaborazioni prestigiose che costituiscono un valore aggiunto: i direttori hanno infatti sposato la scelta vincente di presentate opere legate ai festival di Clermont-Ferrand e di Sarajevo.

E siccome la musica è compagna del cinema, in cartellone anche il concerto a chiusura del festival con un progetto ad hoc (il tema è ancora la Turchia) del sassofonista Emanuele Contis.

Gli omaggi

Inoltre un altro aspetto rende unica questa edizione della maturità superata: l’omaggio ad Anna Magnani nel cinquantesimo anniversario della scomparsa, con film di Rossellini e Visconti e i lungometraggi d'esordio di Tommaso Santambrogio e di Alain Parroni.

Da vedere

Da non perdere i 24 film spalmati su 4 serate fra cui spiccano "Il compleanno di Enrico" di Francesco Sossai , "Dive" di Aldo Iuliano, "Eldorado" di Mathieu Volpe. Farà il punto sulla produzione dei cortometraggi di autori sardi la sezione “Intrinas”. In visione "Quello che è mio" di Gianni Cesaraccio , "Il binario morto" di Antonio Maciocco, "Blu" di Michela Anedda, "Frarìa" di Alberto Diana, "Come siamo diventati" di Christiano Pahler, "Lo sguardo esterno" di Peter Marcias. I 6 cortometraggi selezionati sono in lizza per il Premio Giuria Giovani assegnato dalle scuole superiori nell'ambito dell'iniziativa Critica il corto. Lunedì 4 dicembre si proiettano 2 cortometraggi Cinema e Territorio: "Memorie Antiochensi" di Mattia Caredda, Nicola Bardi, Giacomo Locci, Stefano Guiso, Elena Pani e Sofia Eustacchi, poi "Orune. Ogni andare è un ritornare", di Vittoria Soddu.

