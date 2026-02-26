Sono quattro i sardi in gara agli Assoluti indoor di Ancona 

Prendono il via questo pomeriggio al PalaCasali di Ancona i campionati italiani assoluti indoor di atletica. A rappresentare l'Isola saranno solo quattro “fuori regione”: il cagliaritano Eugenio Meloni, l'oristanese Luca Lai e i sassaresi Elisa Pintus e Massimiliano Luiu. Per trovare una maglia isolana, quella del Cus Cagliari, dobbiamo aspettare i campionati invernali di lanci lunghi, da domani a Mariano Comense, e la martellista Under 23 Annunziata Cattolico (51,25 due settimane fa a Selargius).

Oggi a Ancona scende in pedana Elisa Francesca Pintus (Bracco Milano) che sarà in gara nel getto del peso (personale di 14,69 metri e stagionale di 14,54). Domani sarà la volta del salto in alto, con Eugenio Meloni (Carabinieri, 2,21 e 2,20) e Massimiliano Luiu (Fiamme Oro, 2,19 e 2,13), poi domenica chiusura con Luca Lai (Alperia Bolzano, 6"56 e 6"70). Il più vicino al podio sembra Meloni, quinto accredito tra gli iscritti.



RIPRODUZIONE RISERVATA