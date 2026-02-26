VaiOnline
Atletica.
27 febbraio 2026 alle 00:39

Sono quattro i sardi in gara agli Assoluti indoor di Ancona 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prendono il via questo pomeriggio al PalaCasali di Ancona i campionati italiani assoluti indoor di atletica. A rappresentare l'Isola saranno solo quattro “fuori regione”: il cagliaritano Eugenio Meloni, l'oristanese Luca Lai e i sassaresi Elisa Pintus e Massimiliano Luiu. Per trovare una maglia isolana, quella del Cus Cagliari, dobbiamo aspettare i campionati invernali di lanci lunghi, da domani a Mariano Comense, e la martellista Under 23 Annunziata Cattolico (51,25 due settimane fa a Selargius).

Oggi a Ancona scende in pedana Elisa Francesca Pintus (Bracco Milano) che sarà in gara nel getto del peso (personale di 14,69 metri e stagionale di 14,54). Domani sarà la volta del salto in alto, con Eugenio Meloni (Carabinieri, 2,21 e 2,20) e Massimiliano Luiu (Fiamme Oro, 2,19 e 2,13), poi domenica chiusura con Luca Lai (Alperia Bolzano, 6"56 e 6"70). Il più vicino al podio sembra Meloni, quinto accredito tra gli iscritti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Dal referendum al nodo del 41-bis: la ricetta dell’ex premier per l’Italia

«Il Governo salva i politici, noi del M5S facciamo il salario minimo» 
L’opposizione sta con gli irlandesi: «Assurdo rifiutare 900 nuovi posti di lavoro»

Ryanair, Regione immobile: «La tassa (per ora) resta»

L’ultimatum della low cost non smuove la maggioranza Il Pd: «È un ricatto». Gli altri partiti: «Discussione aperta» 
Al. Car.
L’assalto eolico

Chiese e siti nuragici assediati dalle torri: la rivolta di Luras

No alle pale della Sardegna prime intorno al monolite più grande d’Europa 
Andrea Busia
Industria.

Sider Alloys, no alla ripartenza

Antonella Pani
La storia

Dal camice al palco: la band di medici che canta col sorriso

Dottori di giorno, musicisti la sera: la doppia vita dei “Non solo Ippocrate” 
Sara Marci
La polemica

La Sartiglia difende la sua antica tradizione: «A Oristano nessun cavallo viene maltrattato»

Rispettate tutte le prescrizioni veterinarie. E l’esemplare morto è deceduto per un aneurisma, il malore avuto prima della discesa alla stella non era prevedibile 
Marianna Guarna
Riforma

La legge elettorale di Giorgia Meloni

Sistema proporzionale, premio a chi supera il 40%. Il Pd: irricevibile 