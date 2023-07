«Sono pronto per il Cagliari» 

Tutti aspettavano la firma di Jakub Jankto e invece ecco spuntare la penna tra le manone di Simone Scuffet. Che in poche ore ha fatto visite mediche, è sbarcato a Elmas in incognito e ha firmato il contratto che lo lega al Cagliari fino al 30 giugno del 2026, con un’opzione per un quarto anno. Ma la giornata di ieri è stata anche importante per arrivare a un accordo di massima con la Sampdoria per portare in Sardegna Tommaso Augello, con Antonio Barreca a fare il percorso inverso e tornare a correre sotto la Lanterna dopo la precedente esperienza al Genoa.

Arriva Scuffet

Ieri pomeriggio il Cagliari ha fatto scattare un trappolone social: un video con una mano che firmava un contratto. In tanti hanno pensato fosse finalmente il momento dell’annuncio di Jankto. Invece la mano (destra) era quella del portiere Scuffet. Che era sbarcato in gran segreto a Elmas giovedì notte e, dopo le rapide visite mediche, si legava finalmente al Cagliari. Chiuso l’accordo per l’acquisto a titolo definitivo col Cluj, l’estremo difensore ha firmato un triennale con opzione per un quarto anno e ora fa scattare la competizione con Radunovic, partendo dal ruolo di dodicesimo ma col desiderio di mettere in difficoltà Ranieri e riconquistare quella Serie A dove esordì a 17 anni con le stimmate del predestinato. Oggi, a 27 anni, il portiere vuole riprendersi la scena. «Sono contento di esser qui», le sue parole sui canali social del Cagliari, «e non vedo l’ora di cominciare a lavorare per questa maglia e provare a centrare gli obiettivi che abbiamo per questa stagione».

Indizi

L’arrivo di Scuffet ha dato il via libera alla partenza di Ciocci. Il portiere ieri era assente all’allenamento pomeridiano e si prepara a ripartire dalla Serie C. Lo aspetta in prestito il Pescara di Zeman, un tecnico che mette alla prova gli equilibri psico-fisici di qualunque portiere (chiedere a Cragno...). Ma ieri ad Asseminello era assente anche Barreca. Nessun problema fisico, semplicemente l’esterno mancino stava preparando i bagagli, visto che Cagliari e Sampdoria avrebbero trovato l’intesa di massima per una trattativa in piedi da settimane che regalerà a Ranieri l’esterno mancino Augello, classe ‘94, terzino con caratteristiche più difensive rispetto ad Azzi. Scambio non alla pari, visto che i rossoblù, oltre a Barreca, potrebbero girare al club blucerchiato anche una contropartita economica di circa 500mila euro.

Aspettando JJ

Ufficializzato Scuffet, vicinissimo Augello, ora il Cagliari spera che questa possa essere la giornata giusta per portare anche Jankto a disposizione di Ranieri. Il ceco, sbarcato a Elmas martedì sera, continua ad attendere la definizione di tutti i dettagli per firmare e iniziare finalmente ad allenarsi. E nelle prossime ore dovrebbe essere definito anche il prestito dall’Inter del trequartista Oristanio, che arriverà in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Poi il ds Bonato dovrà cercare un difensore centrale d’esperienza e una punta. Per la difesa restano in corsa l’atalantino Palomino e Ferrari del Sassuolo. L’argentino (infortunato) non è stato inserito da Gasperini nell’elenco dei convocati per il ritiro, ma il Cagliari prima di affondare il colpo vorrebbe trovare una sistemazione a uno tra Goldaniga e Capradossi. In avanti, invece, con Gabbiadini che al momento sembra uscito dai radar, restano nel mirino Nzola e Okereke.

