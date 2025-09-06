«Sono pronto a tornare in ambulatorio» 

La speranza è che si presentino altri medici ma il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori, medico in famiglia in pensione da diversi anni, è pronto a presentare la sua candidatura per l’incarico temporaneo di lavoro autonomo che la Asl del Sulcis Iglesiente ha bandito per l’ambulatorio di Portoscuso. L’avviso della Asl è rivolto a medici anche in quiescenza, per quindici ore settimanali, con attività ambulatoriali e visite a domicilio, fino al 31 dicembre 2025. Un incarico a termine per tamponare l’emergenza che si è creata a Portoscuso con il pensionamento di un medico di famiglia: qualcuno ha trovato posto tra i pochi disponibili dai medici operativi a Portoscuso, altri si sono rassegnati a spostarsi a Narcao e Santadi per ricette e visite, e infine circa 500 cittadini non hanno ancora effettuato la scelta. Ora la Asl ha deciso di mettere a bando un incarico temporaneo, molti a Portoscuso hanno pensato al sindaco ex medico. Ignazio Atzori presenterà la domanda.

La domanda

«Sì, invierò la mia candidatura – dice Atzori – ovviamente auspico che più medici partecipino alla manifestazione di interesse della Asl per Portoscuso ma, se non dovessero arrivare domande, non possiamo permetterci di sprecare questa opportunità. Quindi anche io parteciperò alla manifestazione di interesse. Siamo in una situazione molto delicata, a chi deve scegliere il medico viene proposto Narcao o Santadi, luoghi molto distanti, ancora di più per persone anziane e pazienti fragili che hanno spesso bisogno di visite e prescrizioni, e che si troverebbero costretti a sobbarcarsi trasferte di chilometri per arrivare dal proprio medico di medicina generale». Il sindaco quindi sarebbe pronto ad indossare di nuovo il camice, qualche anno dopo la pensione, per garantire assistenza medica ai suoi concittadini, con la speranza che altri medici si facciano avanti per l’ambulatorio di Portoscuso.

Mancano i medici

Nei giorni scorsi Ignazio Atzori ha inviato una lettera formale all’assessorato regionale alla Sanità illustrando il problema dei tanti cittadini rimasti senza medico di famiglia ed esprimendo preoccupazione per i frequenti turni scoperti nel servizio di guardia medica. Preoccupazione condivisa da tutta la comunità. Lunedì scorso don Antonio Mura, parroco di Portoscuso e responsabile della Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi, ha fatto suonare a morto per mezz’ora le campane della chiesa giubilare Vergine d’Itria, «con la speranza della resurrezione – aveva detto il parroco - dopo la tragica morte della Sanità del Sulcis Iglesiente e a Portoscuso».

