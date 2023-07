«Sono pronto a dimettermi» 

Il decreto di occupazione d’urgenza sulle aree ex Cartiera, anticamera dell’esproprio, predisposto da Franco Ammendola, a capo del Consorzio industriale, proprio non era piaciuto al presidente Christian Solinas. Il capo dell’esecutivo regionale aveva bacchettato via pec l’ente di Baccasara, tacciato di non avere titolo per espropriare quei terreni. «Il decreto interessa beni della Regione, che esercita potere di controllo sull’operato del Consorzio industriale». Preso atto dell’aria che tira in Regione Ammendola argomenta le sue ragioni come unica soluzione e prospetta le sue dimissioni. «Non crediamo che la nostra capacità sia superiore a quella delle altre istituzioni ma è la legge regionale che ha delegato ai consorzi le competenze in materia di sviluppo industriale delle aree di riferimento. Il sottoscritto da tre anni ha manifestato formalmente l’interesse a che le aree su menzionate venissero assegnate al nostro ente».

Terreni vuoti

Da vent’anni le aree ex Cartiera, 35 ettari di retro porto ad alta caratura economica, sono inutilizzate. Su queste terre si sono susseguite promesse elettorali e ben tre pianificazioni generali strategiche finalizzate alla costituzione di un Polo nautico, che ha continuato a crescere (recente lo sbarco dei colossi Ferretti e San Lorenzo) nonostante Cagliari abbia remato contro. Delle infrastrutture evocate per primo dal master plan targato Renato Soru nulla è divenuto realtà.

Oggi il settore conta 900 addetti e le prospettive sono dorate. «In una riunione con l’assessore Quirico Sanna venne preso l’impegno per una Delibera di affidamento delle aree al Consorzio Industriale, delibera mai presentata». Ammendola ricorda infine di come nel lontano 2018 la Regione prevedeva di cedere le aree al Comune di Tortolì in modo che venissero rese disponibili al Consorzio. Circostanza mai verificata. «Vogliamo fare solo l’interesse del territorio e da tre anni stiamo cercando di farlo con la Regione. è prioritario l’interesse dei cittadini a l’inerzia della Regione».

La richiesta

Sullo sfondo le imperdibili possibilità offerte dalla Zes (Zona economica speciale). Ammendola chiede a Solinas un incontro chiarificatore. «In mancanza del quale questo ente non aspetterà le procedure di commissariamento e il sottoscritto rassegnerà le dimissioni».

Di recente anche il sindaco di Tortolì Marcello Ladu aveva scritto all’Assessorato agli Enti locali chiedendo lumi sul procedimento istruito nel 2018 dalla Giunta Pigliaru. «Sollecitiamo la definizione della procedura di cessione delle aree al Comune di Tortolì».

