«Sono pronta per Miss Italia»  

Ha appena 15 anni ma determinazione da vendere Melissa Floris, incoronata Miss Mondo Sardegna a Sanluri nell’ultima tappa sarda dell’evento. Un percorso iniziato la scorsa estate quando la studentessa (frequenta il Liceo delle scienze umane di Oristano) ha partecipato alle selezioni. Da allora è stato un susseguirsi di sfilate. «Una al mese – racconta – Devo ringraziare Marcella Piano e Massimo Cantone, organizzatori dell’evento». E il suo sogno sabato è diventato realtà. «All’inizio non ci credevo – prosegue la giovane - E invece ora eccomi qua. Il 30 maggio sarò a Gallipoli per Miss Mondo Italia. Di ogni regione partecipano le prime 5 classificate». Il sogno di Melissa quindi continua. «Da grande vorrei fare la maestra, ma mi piacerebbe anche lavorare nel mondo della moda», conclude. Tra le sue passioni anche gli allenamenti in palestra.

