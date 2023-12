«Sono presidente e avvocato di me stesso» 

Doveva essere processato per interruzione di pubblico, accusato essere salito sul bus senza mascherina quando nel 2020 erano in vigore le restrizioni per il Covid. Ma quando il giudice Giorgio Cannas ha chiamato il processo nei confronti di un giovane quartese, l’imputato ha chiesto di leggere un proclama, sostenuto da alcuni altri attivisti, nel quale sosteneva di non riconoscere lo Stato italiano né il diritto italiano, ma di seguire solo il diritto internazionale.

A quel punto il giudice ha sospeso la seduto e fatto allontanare tutti dall’aula, non concedendo la parola per la lettura del proclama. Alla fine, però, l’imputato l’ha letto ugualmente e ne ha consegnato una copia al tribunale. In estrema sintesi l’uomo si è autoproclamato presidente e avvocato di se stesso, cittadino legato solo al diritto internazionale. A sostenerlo un gruppetto di persone che lo accompagnavano, ma che non hanno dato vita ad alcuna manifestazione.

All’arrivo dei carabinieri il giovane è stato portato nella caserma dei carabinieri dei Villanova per essere identificato. Anche questa procedura non sarebbe stata proprio una passeggiata per i militari: l’uomo ha presentato documenti autoprodotti con tanto di passaporto diplomatico, più un’autocertificazione di esistenza in vita. La sua posizione è al vaglio delle autorità che per ora non hanno preso provvedimenti.

