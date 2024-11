Sono “più stranieri” i francesi o i marocchini? Un corso anti pregiudizi 

Come superare i pregiudizi razziali nascosti tra i banchi di scuola che rischiano di trasformare le aule in luoghi di isolamento, bullismo, incomprensioni e fallimenti. Sarà Saif ur Rehman Raja – scrittore e pedagogista – a guidare il corso di formazione “Razzializzazione e bianchezza interiorizzata” in programma il 25 e 26 novembre nell’aula 1 A del corpo aggiunto della Facoltà studi Umanistici, Sa Duchessa. Un percorso dedicato a docenti, operatori del sociale, educatori e studenti universitari per aiutarli a valorizzare le diversità gestendo al meglio le classi multiculturali. Una sorta di terapia d’urto per stanare i pregiudizi più inconsci anche attraverso domande provocatorie come ad esempio: «Perché percepiamo i francesi, i canadesi o i tedeschi meno stranieri dei bengalesi, dei pakistani o dei marocchini?». Spunti di riflessione che porteranno ad un’analisi critica sulle cornici di riferimento attraverso le quali interpretiamo il mondo e le esperienze quotidiane. Verranno inoltre approfonditi temi spesso trascurati come la bianchezza interiorizzata e il pensiero razzializzato, questioni spesso nemmeno percepite, ma che rischiano di trasformare la vita tra i banchi dei ragazzi di seconda generazione in percorsi frustranti a rischio abbandono scolastico.

