«Sono Patrizia, sarta del sughero» 

C’erano una volta i paesi con le botteghe di artigiani, come un presepe. A un angolo il falegname, di qua il fabbro o il sarto. Mestieri di una volta, che vanno scomparendo. E a Sestu, mentre anche l’ultimo calzolaio ha chiuso anni fa, c’è chi si inventa un artigianato con un materiale antico, ma dagli usi nuovi.

L’arte del sughero

Patrizia Mulliri,41 anni, sui social Sugherando, usa proprio il sughero per creare borse, portafogli, recipienti, spesso in combinazione con altri materiali. «Mi affascina da sempre», racconta dal suo laboratorio, che ha creato nella cantina di casa. «Da bambina volevo fare la sarta. Ma da grande ho studiato scienze politiche», confessa schiettamente; «dopo la triennale la strada sarebbe stata continuare gli studi o fare un concorso pubblico, il posto sicuro. Ma l’idea di studiare ancora mi dava ansia, e mi sono buttata in mille lavori». La svolta è arrivata con la pandemia: «Per volontariato ho cucito tante maschere in stoffa, così ho pensato di tornare alla mia vecchia passione. Ho fatto un corso di cucito e lavorazione della pelle, e ho cominciato a creare».

Sposata, Patrizia ha contagiato nella passione anche la figlia di otto anni: «Ogni tanto mi aiuta, e posso gestire il mio tempo come voglio». Il suo laboratorio è grande pochi metri quadrati ma dentro c’è un mondo: «Quando lavoro devo isolarmi, nel silenzio o con un po’ di musica».

Il sughero lo ordina già pronto per in lunghi rotoli. «Purtroppo in Sardegna non viene lavorato così, e lo acquisto da una ditta specializzata toscana». Un peccato data la grande produzione di sughero in Sardegna, e così gli artigiani che lo usano come Patrizia qui si contano sulle dita di una mano: «In pratica da noi si usa ancora soprattutto per fare tappi».

Le creazioni

Patrizia invece conosce mille utilizzi: «lo combino con similpelle, cotone, o altri materiali. Ho creato una borsa con il sughero e la stoffa su cui c’è un disegno di fenicotteri. Ma faccio anche portafogli o portamonete. Si lavora come la stoffa, solo un po’ più duro». Una passione che sta col tempo diventando un lavoro: «Ho imparato uno sbaglio alla volta». Il momento migliore? «Quando le richieste hanno iniziato ad essere tante, e ho capito che stavo diventando brava».

Le difficoltà? «Vengono soprattutto da chi non capisce il valore del lavoro, e chiede anche forti sconti. Un mio zaino grande può costare 70 euro, una pochette una trentina. Ma c’è il costo del materiale, e tante ore dietro». Oltre alla possibilità di avere un oggetto unico: «Posso creare qualcosa con le mani, imparare ogni giorno, e ricevo tanti complimenti. Per me, è meglio del posto fisso». E a chi vuole trasformare un hobby in lavoro Patrizia dice: «Credete in voi stessi, e non accontentatevi».

