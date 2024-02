Sono partiti i lavori per il nuovo ospizio 

Un anno fa l’annuncio e da qualche giorno in via Lecis a Taccu sono in azione i mezzi per dare vita alla struttura residenziale destinata ad anziani non autosufficienti. Si tratta di una comunità alloggio per over 65 anni da 24 posti letto. Un investimento di 700 mila euro che arrivano da un avanzo di bilancio. «Verrà realizzata su un unico livello e sarà dotata di impianti a risparmio energetico, così da rendere appetibile la gestione. Si tratta di un intervento che risponde a una delle esigenze primarie del paese», spiega il sindaco Renato Melis. «Il progetto di fattibilità è di 2,6 milioni di euro ma facciamo subito uno stralcio funzionale grazie ai nostri 700 mila euro. Inizialmente avrà 8 posti, poi a regime saranno 24».

La struttura sarà circondata da un giardino, avrà 4 camere da letto, ognuna dotata di un bagno, una grande cucina, la sala mensa, il soggiorno, oltre a un ampio ingresso, all’infermeria e al bagno assistito.

