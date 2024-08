Sono partite lunedì le operazioni di pulizia del verde pubblico 

Assemini ricomincia a farsi bella con la cura del verde urbano. Le operazioni di pulizia sono iniziate lunedì nelle aiuole limitrofe al semaforo di via Sardegna e proseguiranno nelle prossime settimane: «La rotonda centrale tra via Carmine e via Sardegna non è ancora stata consegnata alla ditta che si occupa del verde, alla quale chiediamo puntualmente di prendersene cura. Occuparsi di verde ad Assemini è un lavoro costante e imponente, in quanto le aree e gli ambienti da manutenere sono davvero tanti. Ci sono situazioni che, a causa di malfunzionamento degli impianti di irrigazione, hanno fatto pensare a incuria, ma stiamo intervenendo in modo da poter ridare al verde il decoro che merita. Ma tutti i lavori che vediamo sono figli di una programmazione costante che non conosce sosta o ferie».

Non mancano le critiche da parte dell’opposizione, in arrivo dal portavoce di Fratelli d’Italia Massimo Carboni: «Facendo un giro per il paese ci si scontra con l’incuria del verde pubblico. Ricordo che Assemini non ha carenza di acqua perché dispone (da sempre) di pozzi comunali per poter innaffiare prati, fiori e alberi degli spazi cittadini comuni». (sa. sa.)

