Sono operative due commissioni 

Il Consiglio comunale ha nominato le commissioni consiliari per la formazione e l’aggiornamento degli Albi dei giudici popolari delle Corti d’assise e d’appello e la commissione elettorale. Una decisione presa con votazione segreta nella prima seduta della legislatura. I loro componenti fanno parte del gruppo “Insieme Nuraminis e Villagreca” (maggioranza) e de “Il Cambiamento possibile” (minoranza). Della commissione elettorale fanno parte Dionigi Mocci e Marco Spanu (supplenti Alessio Cherchi e Carmelo Medda) per la maggioranza e Salvatore Pillosu per la minoranza (Elisa Casula supplente). Per la commissione per la formazione dell’Albo dei giudici popolari sono stati nominati Carmelo Medda per la maggioranza ed Elisa Casula per la minoranza.

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