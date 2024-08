«Sono nero e musulmano, nessuno mi affitta una casa» 

Modena. Ha un lavoro a tempo indeterminato e uno stipendio fisso, quindi, sulla carta, è un candidato ideale per ottenere un contratto d’affitto. Eppure è dall’inizio dell’anno che sta cercando disperatamente un alloggio a Modena, ma senza risultati. E i motivi sono il colore della sua pelle e la sua religione. Sghaier Ben Abdallah, benzinaio di 48 anni, tunisino che da più di vent’anni vive nella città emiliana, vive attualmente con sei coinquilini e vista la sua situazione economica, che deriva da un lavoro fisso e una situazione economica stabile, vorrebbe una casa tutta sua. La sua ricerca è cominciata all'inizio del 2024, ma nella sua esperienza, ormai una settantina di appartamenti, succede sempre che i proprietari rifiutano. «Mi fanno capire subito che non sono ben accetto», dice, «e non si fanno scrupoli a dire apertamente che è perché non sono italiano, con risposte come “non ci fidiamo degli stranieri”. Appena vedono che sono nero, mi domandano se sono musulmano. Io lo sono e lo dico ai proprietari. Ad aprile al telefono mi è stato detto che non volevano musulmani in casa. Avvilente».

Sghaier immaginava che la ricerca di un appartamento fosse complicata, anche perché Modena vive un'emergenza abitativa come moltissime altre città, ma non fino a questo punto. Da poco ha trovato una sistemazione temporanea alla Casa dei Colori, una struttura alberghiera dotata di 33 camere singole con bagno privato dove gli inquilini condividono la cucina e la lavanderia a gettoni. Ma la ricerca continua.

