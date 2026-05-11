«Sono molto felice, mi piacciono le sfide ambiziose» 

«Sì, possiamo dire che sono il presidente in pectore». E «sono molto contento e soddisfatto dell’operazione». Romi Fuke si mostra entusiasta: si è appena conclusa la conferenza stampa nella quale è stata presentata la futura organizzazione societaria del Monastir e, dagli studi di Radiolina, l’imprenditore spiega che serviranno circa 10 giorni per chiudere del tutto l’operazione. «Spero anche meno», dice nel corso della trasmissione L’Informatore sportivo condotta da Alberto Masu. «Abbiamo siglato la scorsa settimana un accordo programmatico, il club deve passare attraverso una trasformazione societaria e prima serve una perizia per capire quale sia lo sbilancio economico nel patrimonio. Poi subentrerò con un aumento di capitale». L’intesa è definita ed è stato anche «presentato il programma sportivo e aziendale dei prossimi tre anni. Una sfida, mi piace portare avanti progetti ambiziosi. Sono molto felice».

Tre anni fa la retrocessione dall’Eccellenza alla Promozione, oggi si tenta la clamorosa scalata alla C. Situazioni vissute da Matteo Zanda, il ds del club, che dagli stessi microfoni ricorda una «scalata importante», le «tante cose belle» ma anche «le sofferenze» vissute da allora. Ora con Fuke «si vede la luce. Speriamo in un futuro migliore ma tanti meriti sono dell’attuale società, a partire dal presidente Marco Carboni». La finale è «un miracolo sportivo che i ragazzi si sono meritati sul campo, sono stati professionisti in tutto. Ce la godiamo, per Monastir è qualcosa di storico, tutta la Sardegna tifa per noi. Il Trastevere è forte, ha giocatori di categoria. Ma è una gara secca e noi abbiamo grande entusiasmo. Ce la giocheremo. Qualunque cosa accada però abbiamo già vinto». Con un tecnico in panchina «che è stata la nostra forza, un valore aggiunto». E Marcello Angheleddu «è confermato assolutamente, dobbiamo parlare ma la volontà è che resti».

Intenzione sottoscritta da Fuke, che con l’allenatore si è sentito anche ieri: «Ha le idee chiare e l’ho ringraziato per i risultati dal punto di vista umano. Ha fatto un ottimo lavoro sui ragazzi, sono educati, gentili. Lo sport non è solo risultato». Sull’assetto societario, infine, si punta a fare entrare azionisti «per ricapitalizzare l’azienda e dare le basi utili a partire con slancio nella prossima stagione. Se finiti i soldi se ne mettono dentro altri, dopo qualche anno si va in difficoltà finanziaria e magari si retrocede o fallisce. L’obiettivo è puntare sui giovani e creare un sistema economico, una vera azienda. Gli sponsor sono i clienti , da attirare con l’ospitalità. Vogliamo costruire un giornale della squadra, raccontare cosa sta dietro il campo, i giocatori, lo staff, le storie. Il Monastir ha tante da raccontare. A partire da quella del presidente Carboni, che con la famiglia ha costruito qualcosa di incredibile».

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