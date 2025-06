«Sono molto ambizioso, resto a Monastir» 

Marcello Angheleddu, resterà al Monastir?

«Sì. Incontrerò la società la prossima settimana, ci sono le condizioni e la volontà di proseguire assieme».

La risposta alla prima domanda è secca e chiude la porta ad altre possibilità, quali (ad esempio) il passaggio su un’altra panchina, magari in una categoria superiore. Ipotesi da non scartare a priori, perché il tecnico che ha portato per la prima volta nella storia la squadra del presidente Marco Carboni in Serie D ha bruciato le tappe: 41 anni, prima esperienza vera da allenatore col Guspini dal febbraio 2023 (per 12 partite), poi il passaggio al Monastir. Ed è iniziato il decollo.

Primo posto nel girone A di Promozione un anno fa, secondo posto in Eccellenza e vittoria dei playoff nazionali di categoria sei giorni fa con la salita in Quarta serie. Risultati che ne fanno uno degli uomini più corteggiati. Ma lui oggi ha tutte le intenzioni di proseguire lungo la strada già tracciata. In futuro, chissà. «Sono molto ambizioso, ma questa ambizione va sostenuta con tanto lavoro».

Ha una moglie e una figlia, «la mia prima tifosa», che lo seguono praticamente ogni domenica, in casa e fuori. «Sono fortunato».

Due tornei, due trionfi. Ora si sale di livello. Cosa serve alla squadra per la Serie D?

«Prima di tutto l’equilibrio, capire cosa si vuole fare. Il campionato è difficile, diverso. Siamo reduci da una doppia promozione, l’ultima molto particolare e bella, ma ora serve entrare nella nuova realtà in punta di piedi».

La rosa è da rifondare o va bene com’è?

«Nell’ultima stagione non c’erano i fuori quota, nella prossima serviranno. Quindi vanno fatti degli innesti. Tutti i calciatori che abbiamo possono fare bene, alcuni hanno giocato anche in categorie superiori e quindi non avranno problemi».

In queste condizioni si può raggiungere la salvezza?

«Sì ma adesso è difficile fare previsioni. Con tre giovani cambia il 25 per cento della formazione e il calcio è fatto di incastri. Si dovrà vedere se i ragazzi saranno di livello».

Cosa servirebbe per fare il salto di qualità?

«Vincere non si può. Ci sono giocatori da inserire in organico, ogni categoria ha la sua specificità. Ma non si può ancora parlare di mercato, ci sono altri piccoli problemi da risolvere in società».

Oggi a cosa si può ambire?

«Alla salvezza, l’obiettivo principale. Poi a strutturarsi come società e come impianto sportivo, passo importante per pensare in seguito ad altri obiettivi».

Due vittorie in due anni possono far montare la testa?

«Si possono vincere per caso cinque partite, non restare ai vertici per due stagioni di fila. Pensiamo di aver fatto un buon lavoro con lo staff e i giocatori».

Di chi i meriti principali? Società, giocatori, tecnico?

«Il club aveva l’ambizione di arrivare in D in tre anni e ha bruciato le tappe: il primo successo è stato quasi agevole, il secondo è arrivato con qualche difficoltà. In questo periodo ho allenato giocatori forti umanamente oltre che calcisticamente: senza questi ingredienti non avremmo raggiunto il traguardo. Sul tecnico, non sta a me dire quali siano stati i meriti. Forse l’aver scelto uno staff di livello. Che resterà con me».

Per il suo collega Nicola Manunza, oggi alla Ferrini, ci sono tanti allenatori sardi molto bravi che però, penalizzati dal mancato confronto coi colleghi a livello nazionale, difficilmente emergono. Che ne pensa?

«Sono d’accordissimo. In Italia il calcio è particolarmente territoriale: o non ci sono tecnici sardi bravi, e non è così, oppure c’è un problema di logistica. Tra i professionisti non se ne trova uno. Ci sono poche possibilità di confronto, il bacino è ristretto. Una squadra del Cagliaritano è arrivata in Serie D dopo anni, fa pensare. Mancano strutture, c’è un vuoto. Il Sant’Elena non ha stadio, così il Pirri».

Più difficile giocare o allenare?

«Allenare è più bello, più difficile non so. È come quando si sente dire che nel calcio si fanno sacrifici: a me piace troppo, per me è un privilegio. Ci passerei ore anche se non fossi pagato».

E lei dove può arrivare?

«Non è una domanda che mi pongo. Sono molto ambizioso, voglio lavorare al meglio. Non dipende solo da me ma da tanti fattori. Mi piace moltissimo quello che faccio».

Allora riformuliamo la domanda: dove le piacerebbe arrivare?

«Mi piacerebbe moltissimo creare in Sardegna una struttura sportiva con un progetto di campo legato al contesto generale. Il calcio giovanile si deve occupare di formazione e non di risultati, la prima squadra deve diventare il vettore di una mentalità diversa. In Italia ci sono già realtà simili, qui si fatica. Dal punto di vista personale invece voglio arrivare più in alto possibile. E che, riuscendo a far bene con i club, me lo si riconosca».

RIPRODUZIONE RISERVATA