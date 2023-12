«Sono molto amareggiato per la sentenza» 

Città del Vaticano. «Abbiamo sentito il cardinale Becciu, è molto amareggiato». Maria Concetta Marzo, legale del porporato di Pattada insieme a Fabio Viglione, sentita da L’Unione Sarda dopo la sentenza, si sofferma sullo stato d’animo dell’ex sostituto della segreteria di Stato e non nasconde la delusione per l’esito del processo che, nel primo grado di giudizio, si è concluso con la condanna a 5 anni e mezzo. «Le sentenze si rispettano sempre - dice al telefono. - Ci riserviamo di leggere le motivazioni, ma faremo sicuramente ricorso in appello».

Gli avvocati si preparano a una nuova battaglia processuale. Attendono di analizzare le carte prima di mettere a punto la strategia difensiva . «Siamo sempre convinti che alla fine venga riconosciuta l’innocenza del cardinale. A nostro avviso, nel corso del processo - aggiunge Maria Concetta Marzo - è stata dimostrata l’insussistenza delle accuse per tutte le imputazioni. Andiamo avanti consapevoli del valore delle nostre argomentazioni. Siamo certi della sua estraneità ai fatti contestati e le prove lo confermano». Uno dei filoni del dibattimento è stato l’investimento che ha avuto come oggetto il palazzo di Sloane Avenue a Londra. Su questo punto, nelle arringhe, gli avvocati hanno sostenuto che «il cardinale ha ratificato decisioni frutto di un’ampia istruttoria effettuata dall’ufficio amministrativo e con un parere favorevole del responsabile dello stesso ufficio, monsignor Perlasca». In più, secondo Maria Concetta Marzo, «la condanna contrasta con il trattamento riservato a ex indagati».

