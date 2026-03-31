Sono Mocci e Cocco i campioni sardi di spada 

La Palestra 2 di Sa Duchessa ha assegnato domenica i titoli di spada, ultimi di un weekend dedicato ai campionati sardi assoluti di scherma. In campo maschile, Gabriele Mocci (Accademia d’Armi Athos) ha battuto in finale Luca Diana (Cus Cagliari); terzi Giuseppe Soriga (CS Sassarese) e Giuseppe Pala (Athos), ma con loro si qualificano ai Campionati Nazionali Gold anche Alessandro Loiotile (Athos), Giulio Zedda, Diego Ruggeri e Gabriele Firinu (Cus Cagliari, Riccardo Sanna (CS Sassarese).

Cagliaritano, 19 anni, studente di fisica cresciuto con il maestro Mario Mundula allo Sporting Karalis, Gabriele Mocci è poi passato all’Athos, dove è seguito da Maurizio Fuccaro. Ha a casa la medaglia d’argento dei campionati italiani Cadetti Gold due anni fa. Sabato aveva vinto anche il titolo di sciabola.

Nella gara femminile, a soli 16 anni conquista il secondo titolo sardo assoluto consecutivo Eleonora Cocco. Battuta in finale la più esperta Isabella Fuccaro dell’Accademia d’Armi Athos, con le due lame del Cus Cagliari, Laura Paoni e Anita Melis, terze. Si qualificano ai “tricolori” anche Dora Zsuzsanna Lapi e Sara Pirastu (Cus Cagliari).

I titoli del fioretto erano andati a Luca Ribaudo ed Elisa Irene Sanna (Cus), la sciabola femminile a Francesca Achenza (CS Sassarese).

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