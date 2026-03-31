VaiOnline
Scherma.
01 aprile 2026 alle 01:02

Sono Mocci e Cocco i campioni sardi di spada 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La Palestra 2 di Sa Duchessa ha assegnato domenica i titoli di spada, ultimi di un weekend dedicato ai campionati sardi assoluti di scherma. In campo maschile, Gabriele Mocci (Accademia d’Armi Athos) ha battuto in finale Luca Diana (Cus Cagliari); terzi Giuseppe Soriga (CS Sassarese) e Giuseppe Pala (Athos), ma con loro si qualificano ai Campionati Nazionali Gold anche Alessandro Loiotile (Athos), Giulio Zedda, Diego Ruggeri e Gabriele Firinu (Cus Cagliari, Riccardo Sanna (CS Sassarese).

Cagliaritano, 19 anni, studente di fisica cresciuto con il maestro Mario Mundula allo Sporting Karalis, Gabriele Mocci è poi passato all’Athos, dove è seguito da Maurizio Fuccaro. Ha a casa la medaglia d’argento dei campionati italiani Cadetti Gold due anni fa. Sabato aveva vinto anche il titolo di sciabola.

Nella gara femminile, a soli 16 anni conquista il secondo titolo sardo assoluto consecutivo Eleonora Cocco. Battuta in finale la più esperta Isabella Fuccaro dell’Accademia d’Armi Athos, con le due lame del Cus Cagliari, Laura Paoni e Anita Melis, terze. Si qualificano ai “tricolori” anche Dora Zsuzsanna Lapi e Sara Pirastu (Cus Cagliari).

I titoli del fioretto erano andati a Luca Ribaudo ed Elisa Irene Sanna (Cus), la sciabola femminile a Francesca Achenza (CS Sassarese).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande flop.

Italia, una delusione Mondiale

Azzurri eliminati dalla Bosnia ai calci di rigore, a casa per la terza volta di fila 
l Nello sport
Il conflitto

«Un richiamo alle regole in nome della sovranità»

L’esperto di relazioni internazionali: momento molto delicato per il Governo 
Marco Noce
Regione

Todde, secondo mandato e polemiche

«Mi ricandido alla guida dell’Isola». Cappellacci: «Cerca il bis? Cominci a governare» 
L’inchiesta

Stretta sui monopattini, delusione e critiche: «Sempre nuovi balzelli»

Da maggio l’obbligo di targa e di assicurazione Cagliari, vendite dimezzate: gli utenti protestano 
Sara Marci
Governo.

Meloni in Aula per rilanciare l’esecutivo

Il 9 alle Camere. Nessun rimpasto: «Al lavoro anche dopo il referendum» 