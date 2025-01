«Sono Mina Settembre» Il ritorno di Serena Rossi  (sognando il Festival) 

Si parlerà di solidarietà, amore, amicizia, diversità adolescenti, maternità, ma non mancheranno dolori forti come il lutto e la consueta comicità che è un perno fondamentale di questa serie, che - come dice la protagonista – «è una coccola per il pubblico che si raduna sul divano di casa per un momento di tranquillità». Serena Rossi torna a interpretare l’assistente sociale del Rione Sanità di Napoli tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, nella terza stagione di “Mina Settembre”, in onda oggi su Rai1 e su RaiPlay.

I protagonisti

«Prima di cominciare voglio condividere con voi la gioia della notizia della liberazione di Cecilia Sala, donna coraggiosa. Siamo stati tutti in apprensione. In questi giorni possiamo finalmente respirare insieme alla sua famiglia», ha sottolineato l'attrice. Ad affiancarla ancora una volta Giuseppe Zeno e Marisa Laurito, nei ruoli di Domenico (il ginecologo che vive una storia d'amore con Mina che diventerà sua moglie) e di zia Rosa. Tra le new entry Luca Ward. La serie in 6 prime serate, co-prodotta da Rai Fiction e Italian International Film, in associazione con Agata produzioni, è stata presentata in un incontro nella sede Rai di via Asiago a Roma dal cast e dalla regista Tiziana Aristarco.

La regista

«Raccontiamo una storia di solidarietà», ha detto quest’ultima. «Mina è una donna che sa ascoltare, e questo è oggi un grande pregio, troppo spesso dimenticato».

La grande Napoli

«La stagione comincia con Mina che si sposerà con Domenico e si dedica ai preparativi», racconta Rossi. «Lo fa anche per poter adottare Viola». Nel cast Christiane Filangieri (avvocato brillante e migliore amica di Mina), Ludovica Nasti nel ruolo di Viola, Valentina D'Agostino (l'amica Titti), Nando Paone (Rudy, il portiere dello stabile dove ha sede il consultorio) e Rosalia Porcaro, l'ostetrica di buon cuore che abita nei Quartieri Spagnoli. «La serie ha vari registri, dalla commedia al sociale, con temi legati ai giovani di oggi», aggiunge Rossi. «Ci si emoziona, si ride, si vede una città, Napoli raccontata molto bene, tra luci e ombre. Ricca di contenuti e fatta di persone che non hanno paura di aprirsi e far vedere cosa hanno dentro per dare agli altri». Napoli resta l'altra vera protagonista della serie.

Ma Sanremo...

Per Giuseppe Zeno è una serie che è stata amata dal pubblico perché genuina senza scappatoie, o artifici: «Domenico è un personaggio caldo, che ama gli abbracci. Con Mina adotta Viola: è una promessa eterna di amore a cui si tiene fede non senza delle problematiche, della fragilità e delle paure. Viola fa nascere in Domenico la voglia di accoglierla e darle il massimo, Il loro diventerà un amore più maturo, consapevole». Ma dalla precedente stagione sono molte le cose che sono cambiate: entrano nella fiction Chiara Russo nei panni di Fiore, la nuova assistente sociale cui Mina farà da mentore, e Erasmo Genzini (Jonathan) che metterà in crisi il suo cuore. In questa stagione, inoltre, Mina dovrà affrontare - insieme a Domenico e Viola - il difficile percorso per diventare una famiglia, mentre il destino, come al solito, le riserverà non pochi colpi di scena. Addio a Marina Confalone la madre di Mina, Olga, che nella terza stagione muore, e a Giorgio Pasotti, l’ex marito che esce di scena perché l'amore è esaurito. Poi Rossi, interpellata, giura di non sapere nulla su un suo coinvolgimento anche solo per una serata al Festival di Sanremo. Le voci sulla possibile co-conduzione al fianco di Carlo Conti si fanno sempre più insistenti, ma l'attrice sostiene di non aver ricevuto nessuna chiamata: «Io non ne so niente». Ma ammette: «Sarei felicissima di andare all’Ariston».

