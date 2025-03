Sono mille gli evasori redenti 

Poco più di un milione e 700mila euro recuperato nel 2024, un altro milione la previsione d’incasso per quest’anno. La rottamazione concessa dal Comune, con tanto di proroghe sino a maggio scorso, è servita per iniziare a introitare parte dei tributi evasi da migliaia di quartesi. «Risorse importanti che ci consentono di finanziare diversi servizi per la collettività - commenta il vicesindaco Tore Sanna - Allo stesso tempo stiamo incrementando il numero dei contribuenti che pagano regolarmente le tasse».

Non solo Tari

Oltre mille i cittadini che hanno aderito alla possibilità di estinguere il proprio debito con il Comune senza interessi e more: tributi mai pagati, in primis la Tari, ma anche sanzioni e multe non versati negli anni. Ed è proprio nel tributo sui rifiuti che si concentra l’evasione in città, soprattutto fra le attività produttive presenti nel territorio - con un imprenditore su due che non versa il tributo - nonostante una maggiore dilazione del pagamento concessa da tempo, e le premialità concretizzate in sconti in bollette per i contribuenti diligenti.«Oltre mille quartesi da adesso in poi saranno contribuenti regolari - sottolinea il vicesindaco - Siamo uno dei pochi Comuni nell’Isola che ha concesso questa ennesima disponibilità nei confronti di chi, per un motivo o per un altro, non paga le tasse, e questo ci ha permesso di introitare risorse che con la riscossione coattiva probabilmente non saremmo riusciti a recuperare. Naturalmente - aggiunge - ciò non significa che ora abbasseremo la guardia nella lotta all’evasione».

I progetti

Intanto si è deciso come utilizzare il milione e 700mila euro incassati e il milione previsto: «Abbiamo scelto di indirizzare le risorse per servizi che hanno ricadute su tutta la collettività, dai servizi sociali alle opere pubbliche, sino agli investimenti per il futuro con il de minimis», dice il vicesindaco. Circa 400mila euro sono dedicati alle Politiche sociali: dall’assistenza agli indigenti al supporto per gli affidi, ma anche progetti di inclusione sociale, interventi per i cittadini senza fissa dimora e in condizioni economiche precarie, sino al supporto per chi non può permettersi una casa. Con i fondi arrivati dalla rottamazione si proseguirà anche la lotta al randagismo, la manutenzione degli impianti termici nelle scuole e negli edifici comunali. E ancora: verranno finanziati l’acquisto di nuove telecamere, il restauro della chiesa San Pietro di Ponte (la più antica in città), sarà completato il sistema fognario della fascia costiera col collegamento al depuratore di Is Arenas, verrà finanziato il de minimis per incentivare la nascita di nuove imprese.

