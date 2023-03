«Sono Mario, il rider di quartiere» 

«Se devo essere sincero sono diventato una specie di mascotte del quartiere e davvero non me lo aspettavo» racconta Mario Boi, seduto immancabile su una delle panchine di piazza Santa Maria, «mi hanno preso in simpatia un po’ tutti». Una vita non facile la sua, «io sono invalido e prendo una piccola pensione che non mi aiuta nemmeno per pagare le bollette, così mi sono inventato questa cosa: faccio le commissioni soprattutto per gli anziani ma anche per tutti quelli che me lo chiedono». Le più gettonate sono le medicine «in farmacia ormai sono di casa e poi c’è chi vuole il pane, un po’ di spesa, il giornale, insomma cose così». A lavorare ha cominciato giovanissimo, «io ho lavorato per un panettiere dai 10 ai 16 anni. Mi aveva preso per fare il porta pane. Mi alzavo prestissimo, ma qualcosa bisognava farla per aiutare a casa». La scuola gli piaceva meno, «ma comunque ho preso la terza media e anche un attestato di francese e poi ho studiato come giardiniere». Dopo «sono stato assunto alla Sarda pecorini, un’azienda che è fallita nel 1996».

Mario infatti, invalido e con una piccola pensione, un lavoro non lo ha più e per andare avanti si è ingegnato a fare le commissioni per tutti quelli che ne hanno bisogno. Vecchiette sole, mamme troppo impegnate, uomini e donne oberati dal lavoro. A tutti loro Mario compra il pane, porta il giornale, prende le medicine va a pagare la bolletta. Un rider fai-da-te che non chiede soldi. «Se non mi possono dare niente non fa nulla», dice «io sono a disposizione. Mi danno un’offerta e qualche volta c’è anche chi mi offre il pranzo». Un uomo buono e generoso che si è fatto amare da tutti e così anche i negozianti lo chiamano se c’è qualche consegna da fare. E gli vogliono così bene che in piazza Santa Maria in occasione dei suoi 61 anni è stata organizzata una grande festa con tanto di torta e candeline.

Nella zona di Santa Maria, tra le vie Garibaldi e XX Settembre non c’è nessuno che non lo conosca. Perché Mario Boi, 61 anni, è sempre lì pronto ad aiutare chi ha bisogno. Negli anni, l’ex panettiere, è diventato il factotum del quartiere e i commercianti e i residenti hanno preso a cuore le sue sorti e lo stanno aiutando a vivere dignitosamente.

Nella zona di Santa Maria, tra le vie Garibaldi e XX Settembre non c’è nessuno che non lo conosca. Perché Mario Boi, 61 anni, è sempre lì pronto ad aiutare chi ha bisogno. Negli anni, l’ex panettiere, è diventato il factotum del quartiere e i commercianti e i residenti hanno preso a cuore le sue sorti e lo stanno aiutando a vivere dignitosamente.

Il personaggio

Mario infatti, invalido e con una piccola pensione, un lavoro non lo ha più e per andare avanti si è ingegnato a fare le commissioni per tutti quelli che ne hanno bisogno. Vecchiette sole, mamme troppo impegnate, uomini e donne oberati dal lavoro. A tutti loro Mario compra il pane, porta il giornale, prende le medicine va a pagare la bolletta. Un rider fai-da-te che non chiede soldi. «Se non mi possono dare niente non fa nulla», dice «io sono a disposizione. Mi danno un’offerta e qualche volta c’è anche chi mi offre il pranzo». Un uomo buono e generoso che si è fatto amare da tutti e così anche i negozianti lo chiamano se c’è qualche consegna da fare. E gli vogliono così bene che in piazza Santa Maria in occasione dei suoi 61 anni è stata organizzata una grande festa con tanto di torta e candeline.

Factotum

«Se devo essere sincero sono diventato una specie di mascotte del quartiere e davvero non me lo aspettavo» racconta Mario Boi, seduto immancabile su una delle panchine di piazza Santa Maria, «mi hanno preso in simpatia un po’ tutti». Una vita non facile la sua, «io sono invalido e prendo una piccola pensione che non mi aiuta nemmeno per pagare le bollette, così mi sono inventato questa cosa: faccio le commissioni soprattutto per gli anziani ma anche per tutti quelli che me lo chiedono». Le più gettonate sono le medicine «in farmacia ormai sono di casa e poi c’è chi vuole il pane, un po’ di spesa, il giornale, insomma cose così». A lavorare ha cominciato giovanissimo, «io ho lavorato per un panettiere dai 10 ai 16 anni. Mi aveva preso per fare il porta pane. Mi alzavo prestissimo, ma qualcosa bisognava farla per aiutare a casa». La scuola gli piaceva meno, «ma comunque ho preso la terza media e anche un attestato di francese e poi ho studiato come giardiniere». Dopo «sono stato assunto alla Sarda pecorini, un’azienda che è fallita nel 1996».

Le difficoltà

Da lì la vita comincia ad essere in salita, «sono rimasto senza lavoro ma anche senza la possibilità di trovarlo perché ho avuto problemi di salute e mi hanno dato anche l’invalidità. Così adesso in pratica non posso fare più niente».

La svolta col Covid

Un giorno la vita cambia, proprio in piena pandemia. «Ho conosciuto le ragazze del bar Sa Prazza che mi hanno fatto fare le consegne quando c’era il Covid e così ho conosciuto tanta gente che poi mi ha chiamato per fare commissioni». Nella zona, «sono tutti molto buoni. Il parrucchiere mi ha offerto la torta per il mio compleanno, il farmacista mi fa fare qualche consegna e anche la ragazza del nuovo bar Bio mi ha preso in simpatia. Nel quartiere mi conoscono davvero tutti».

E di certo Mario non si fa trovare impreparato. Lui è sempre lì in piazza pronto a rispondere a qualsiasi richiesta. «C’è per esempio signora Francesca», racconta «che è una signora sola che ha il deambulatore e le faccio sempre le commissioni. Questi giorni l’ho accompagnata a fare una passeggiata e mi ha anche offerto il pranzo. Qui si fidano tutti di me ed è davvero bello sentire questo affetto. Ringrazio davvero tutti, se hanno bisogno io sono qui».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata