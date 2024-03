«Sono malata, aiutate i miei cani» 

«Con questo peso sul cuore, non posso concentrarmi sulla mia salute. Finché non avrò risolto le cose non avrò la forza di curarmi». Simona Simbula, 52enne di Arbus, fino a 20 giorni fa aveva un vita normale: un lavoro, la famiglia, gli amici e tredici cani ai quali pensare. «Mi è stato diagnosticato un tumore al polmone e sto facendo altri accertamenti. Le forze mi hanno abbandonato, mi trascino a fatica per prendermi cura dei miei cani ma non potrò farlo ancora a lungo. Ho bisogno di aiuto».

La storia

I primi problemi sono arrivati ancor prima della malattia. «Nel Natale del 2022 il mio padrone di casa ad Arbus mi sfrattò di forza: staccò la luce e l’acqua. Tutto. Non voleva quell’affollamento e fece uscire tutti i cani in giardino. In quel momento erano quattordici. Passai la notte a cercare di recuperarli, uno non è mai stato trovato». Tra Natale 2022 e Capodanno 2023 Simona trovò un riparo grazie a una rete di amici. «Da allora si trovano in una sorta di stalla a Guspini. Io a loro ho dato tutto: il mio tempo, i miei soldi. Mi sono annullata trascurando me stessa. Poi è arrivato qualche dolorino qua e là e ho deciso di fare delle analisi. Venti giorni fa la diagnosi. La mia esistenza è cambiata all’improvviso. Sono tornata a vivere con i miei genitori perché non sono autonoma e ogni giorni mi trascino fin qui per accudire loro che sono stati i miei compagni negli ultimi anni».

Le sterilizzazioni

Tutto iniziò nove anni fa con un trovatello. «Si chiamava Ares, lo avevano lanciato da un’auto in corsa insieme ai suoi due fratellini. Fu l’unico che si salvò e da allora diventammo inseparabili». A causa del lavoro in una scuola di Villamar, però, Simona trascorreva molte ore fuori casa. «Per questo decisi di prendere una cagnolina che gli facesse compagnia. Poi sono arrivati i cuccioli e la situazione mi è sfuggita di mano. Le sterilizzazioni costano e i vaccini pure. Per fortuna alcune associazioni mi hanno aiutato ma credo che ci sarebbe bisogno di un sostegno maggiore». Tornando all’emergenza: Simona ha scritto un lungo post su facebook nel quale racconta i momento difficile che si ritrova a vivere. «Ciao a tutti... questo post è l’ultima cosa che avrei voluto scrivere», inizia così il messaggio sui social che ha già ricevuto molte condivisioni e una pioggia di commenti. «Sono stata contattata da diverse persone dopo il messaggio su Facebook, io ho posto una condizione: non voglio che i miei cani finiscano in un canile, non voglio che muoiano in una gabbia. Se così deve essere preferisco che restino dove sono». ( m. c. )

