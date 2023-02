«Sono l’uomo giusto per unire il Pd» 

«Dopo la batosta alle politiche del 2022 ho sentito la responsabilità verso un partito che in questi anni mi ha dato tanto e mi ha permesso di fare tante cose». La candidatura di Piero Comandini alla segreteria regionale del Pd nasce così: «La casa bruciava e lo smarrimento di compagni ed elettori era notevole. Così ho pensato, forse con presunzione e con coraggio, che la mia figura, meglio di altre, potesse essere adatta alla ricostruzione del Partito democratico in Sardegna». Meglio anche di Giuseppe Meloni, il suo avversario alle primarie del 26 febbraio, «perché il partito ha bisogno di un segretario che sappia unire, e in questa fase sono riuscito a unire più di lui». Ieri, la presentazione ufficiale nella sede di via Emilia a Cagliari.

«Dopo la batosta alle politiche del 2022 ho sentito la responsabilità verso un partito che in questi anni mi ha dato tanto e mi ha permesso di fare tante cose». La candidatura di Piero Comandini alla segreteria regionale del Pd nasce così: «La casa bruciava e lo smarrimento di compagni ed elettori era notevole. Così ho pensato, forse con presunzione e con coraggio, che la mia figura, meglio di altre, potesse essere adatta alla ricostruzione del Partito democratico in Sardegna». Meglio anche di Giuseppe Meloni, il suo avversario alle primarie del 26 febbraio, «perché il partito ha bisogno di un segretario che sappia unire, e in questa fase sono riuscito a unire più di lui». Ieri, la presentazione ufficiale nella sede di via Emilia a Cagliari.

Come intende ricostruire il Pd?

«Il partito sardo deve diventare a tutti gli effetti federato rispetto al partito nazionale. Serve maggiore autonomia nella scelta della classe dirigente, penso alle candidature alle politiche e alle europee, ma anche una maggiore specificità che possa permetterci di dialogare meglio con le altre forze autonomiste e federaliste che ci sono nell’Isola. Inoltre il Pd sardo deve ritornare ad ascoltare liberandosi dalla convinzione che l’autoreferenzialità degli eletti o dei dirigenti sia l’unico contesto in cui si possano elaborare le politiche e fare le scelte».

Va bene l’autonomia, ma c’è voluto l’intervento di Roma per farvi andare a congresso: perché ci avete messo tanto?

«Perché dopo il commissariamento del congresso ci sono state le elezioni politiche e una serie di appuntamenti che ce l’hanno impedito.

Ad ogni modo, il commissariamento non è stata una pagina edificante per il Pd sardo e la responsabilità è anche nostra. Oggi però vediamo la luce. Amo il mio partito e non guardo indietro: voglio dare speranza agli elettori del 26 febbraio e ai sardi»

Dice che il partito deve potersi scegliere i candidati. Gavino Manca, col quale condivide la corrente Sardegna Futura, alle elezioni del 22 settembre è stato candidato in un collegio uninominale difficilissimo, e infatti non ce l’ha fatta.

«C’è un problema di sistema elettorale: noi abbiamo affrontato queste politiche con una coalizione alternativa al centrodestra ma divisi. Dobbiamo trarne un insegnamento: se vogliamo essere alternativi alla destra, in qualche modo dobbiamo unire. Uno dei miei impegni da segretario sarà proprio quello di unire le forze alternative al centrodestra».

Manca un anno alle regionali: se dovesse diventare segretario, cosa farebbe per costruire una coalizione omogenea?

«Sono per un progetto alternativo alla destra che parta dall’ascolto e con una visione lunga 5 o 10 anni. Dobbiamo lavorare per governi che durino più di cinque anni per portare avanti le grandi riforme di cui ha bisogno una Regione. Se condividiamo un progetto di governo con una visione lunga, in qualche modo ritroviamo la fiducia dei sardi».

È imprescindibile l’alleanza col M5S per le prossime regionali?

«Da segretario lavorerò perché il Movimento Cinquestelle, il Terzo Polo, i Progressisti e tutte le forze all’opposizione in Consiglio e fuori siano insieme in questa grande coalizione, quindi lavorerò per unire. Il progetto deve essere superiore alle ambizioni dei singoli partiti di far eleggere i propri rappresentanti».

Anche se questo comporta la possibilità di una candidatura pentastellata alla presidenza della Regione?

«Il problema del presidente va discusso una volta condiviso il progetto, e tuttavia tutti quanti dobbiamo essere estremamente generosi. La prima cosa che proporrò al tavolo di coalizione è la scrittura del progetto alternativo. Non il totonomi che in questo momento non interessa ai sardi».

Sicuro che i sardi non pensino ai nomi?

«Il totonomi non è attualmente la cosa più interessante».

Quindi lei non ci pensa a una sua candidatura alla presidenza.

«Devo essere in grado di restituire qualcosa nel momento in cui il partito ha più bisogno di unità, e di rimboccarsi le maniche. In questa fase mi sento più un’ape operaia».

È riuscito a portare dalla sua parte la sinistra del Pd. Come ha fatto?

«Io e Maria Francesca Fantato ci conosciamo da tempo, abbiamo condiviso tante battaglie sui diritti civili e sociali. La nostra convergenza è stata naturale, avevamo un programma simile e soprattutto affinità e una visione politica comune».

Comunque tra chi la sostiene c’è chi – come lei – voterà Bonaccini e chi sceglierà Schlein.

«Questo è un valore, a dimostrazione che la mia candidatura unisce più di quella di Meloni. Il fatto che esponenti delle due mozioni convergano sul mio nome significa che io sono il candidato segretario che più sa unire».

Vive le correnti come un problema?

«È un fatto naturale che esistano all’interno sensibilità culturali diverse, anche perché il Pd nasce dalla confluenza della Dc, del Pci e del Psi. Nel Pd queste sensibilità sono più visibili perché è un partito dove esiste la democrazia».

È giusto che in un periodo di crisi la Regione spalmi 50 milioni in quattro anni per lo stadio del Cagliari?

«Lo stadio di Cagliari è della Sardegna, della squadra di calcio dell’Isola. Quindi sono favorevole allo stanziamento. Piuttosto risponderei ad una grande criticità rilevata dagli organi di controllo: quest’amministrazione non sa spendere».

È il problema più grave di questa Giunta?

«In generale la maggioranza ha dimostrato di non avere una visione e di avere invece l’esigenza di distribuire posti di potere».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata