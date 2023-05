«Sono latitante»: lo arrestano 

Era ritornato a Olbia per rinsaldare i rapporti con alcuni spacciatori locali e sfotteva i Carabinieri, a tal punto da pubblicare post sul suo profilo Facebook dal contenuto chiarissimo: «Sono latitante, hahahaha». Ed il protagonista della storia conclusa giovedì in via Vittorio Veneto, latitante lo era davvero, dalla fine di aprile, quando è diventata esecutiva una sentenza di condanna a cinque anni di carcere. L’autore dei post, che si era attribuito il soprannome di Totò Riina, è un ragazzo di 24 anni, originario di un piccolo centro a pochi chilometri da Ozieri. E sono stati proprio i Carabinieri della Compagnia ozierese a individuare, riconoscere e arrestare il giovane nel cuore di Olbia.

Totò a spasso

La sfida del baby latitante è stata raccolta dai militari che da settimane controllavano i movimenti di alcune persone nel centro storico della città gallurese e giovedì “Totò” si è materializzato, nei pressi del passaggio a livello, vicino al suo “quartier generale”, tra via Brigata Sassari e via San Simplicio. Un cappuccio calato in testa non gli è servito a mimetizzarsi, perché in strada a cercarlo c’era anche il comandante della Stazione dei Carabinieri del suo paese, che lo ha riconosciuto subito. Il ragazzo è stato portato in caserma a Olbia e poi subito a Bancali, per iniziare a scontare la pena. Stando alle indagini era ospite di alcuni olbiesi, ben noti alle forze dell’ordine e forse è questo il il vero errore commesso dal latitante in erba, controllando gli “amici” si è arrivati a lui. Ovviamente, anche l’irresistibile tentazione di esternare la propria gioia per la condizione di irreperibile ha contribuito alla cattura. Nonostante l’età, il curriculum criminale del giovane è ben nutrito.

Sevizie e rapine

Il ragazzo deve scontare cinque anni di reclusione per i fatti avvenuti nel carcere minorile di Quartucciu. È stato ritenuto responsabile di sevizie ai danni di un altro giovane detenuto, lui aveva 17 anni, e di danneggiamenti (venne appiccato un incendio all’interno dell’istituto). I fatti risalgono al giugno del 2016, ma a maggio dello stesso anno, quindi poche settimane prima, il giovane era stato arrestato per l’assalto (insieme ad altri due coetanei, tra i quali una ragazza) ad una farmacia a Birori. Successivamente, ci sono da segnalare denunce e un arresto per scorribande a Cagliari, una in viale Bonaria.