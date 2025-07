«Sono italiana, un sogno che si avvera» 

Alejandrina è arrivata in Italia dal Perù nel 2007, con il cuore pieno di speranza e una valigia colma di sogni. E uno di questi si è realizzato pochi giorni fa con l’ottenimento della cittadinanza italiana. Nel 2022 ha presentato domanda per diventare italiana e, dopo la notifica del 5 giugno con decreto prefettizio, ha giurato fedeltà alla Costituzione. Una bella storia di integrazione con lieto fine avvenuto il 3 luglio quando la prima cittadina Annalisa Mele, assieme al sindaco del Consiglio dei ragazzi, Martino Cubadda, con «grande piacere e orgoglio» le hanno conferito la cittadinanza.

La storia

Alejandrina Susanna Cruz Mamani ha lasciato la sua terra natale con grande amarezza, ma con la convinzione di poter lavorare e guadagnare in Italia per sostenere le cure necessarie alla mamma nella lontana patria. Stabilitasi inizialmente a Milano ha poi conosciuto un ragazzo bonarcadese, Salvatore Sassu, con cui è nato un legame profondo. Alejandrina e Salvatore convolano a nozze nel 2016 in Sardegna, dove lei prende la residenza e dà alla luce una bambina che ora ha 5 anni. Pochi giorni fa il coronamento del percorso di integrazione diventando ufficialmente cittadina italiana.

«Una seconda famiglia»

Col cuore colmo di gioia ringrazia l’Italia e «la comunità bonarcadese che mi ha accolta con grande calore, mettendomi sempre a mio agio e facendomi sentire a casa. Dopo qualche iniziale difficoltà di ambientamento appena arrivata in Lombardia, a Bonarcado ho trovato una seconda famiglia, ho ricevuto tanta benevolenza e attestati di stima, insomma mi sono integrata in maniera soddisfacente», spiega Alejandrina.

La sindaca

«Essere cittadini non è solo un atto formale ma un legame di valori, diritti e doveri che unisce persone e storie diverse sotto un’unica identità - sottolinea la sindaca - un ringraziamento sincero va anche all’ufficio anagrafe comunale che con professionalità, impegno e celerità ha seguito l’intero procedimento». Emozione forte e orgoglio civico «perché conferire la cittadinanza significa riconoscere non solo un diritto, ma anche un legame costruito nel tempo - conclude Mele- Alejandrina è una donna che vive qui da tanti anni, conosciuta e ben voluta da tutti. Per noi, in fondo, era cittadina da tempo, ma adesso lo è anche ufficialmente».

