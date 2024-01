«Sono io il milionario». Ma è uno scherzo 

Jeans, giubbotto invernale e sorriso d’ordinanza, un quarantenne entra nella tabaccheria di corso Gramsci e davanti a tutti dice: «Eccomi qui a ritirare i due milioni». Si capisce che è uno scherzo perché è il primo a ridere di cuore. Ma un fatto è certo: la clamorosa botta di fortuna al “Gratta e vinci” è l’argomento del giorno a Capoterra. Tutti ne parlano, tutti si interrogano chi possa essere il vincitore, tutti fantasticano su come avrebbero speso quella fortuna. Unico comune denominatore: la speranza che abbia vinto qualcuno che ne avesse davvero bisogno.

La vincita

Il colpo di fortuna risale a mercoledì, come rivela Massimo Carta, 43 anni, titolare insieme a sua moglie della ricevitoria: «Il vincitore non si è ancora presentato qui da noi; si è diretto direttamente presso la sua banca di fiducia. Ciò che desideriamo ottenere è la fotocopia originale del biglietto, un documento che solo il vincitore può fornire». Carta sottolinea un aspetto importante: «Ricordiamoci che lo Stato preleva una tassa del 20%, e per saldare il tutto credo ci vorranno almeno due mesi». In definitiva, la vincita si attesterà a circa un milione e 600mila euro netti, un importo che comunque rappresenta un cambiamento significativo nella vita del fortunato vincitore.

I clienti

Fin dalle prime ore della mattina di ieri, la ricevitoria che ha venduto il biglietto vincente è stata presa d'assalto da curiosi e sognatori. Tutti si interrogano su come avrebbero gestito una vincita simile. Alcuni parlano di saldare il mutuo, altri di investimenti o progetti a lungo termine. Tuttavia, c'è chi ammette scherzosamente di voler sparire dalla scena per un po’.

Le reazioni

Il sindaco Beniamino Garau spera che a vincere sia stato un capoterrese e non un cliente di passaggio nella tabaccheria: «Se avessi vinto io? È una domanda complessa. Come padre, penserei anche ai miei figli, ma non nascondo che investirei per il bene della città che amministro, creando sviluppo e opportunità». Con lo stesso entusiasmo, l'ex sindaco Francesco Dessì: «La notizia ci ha lasciati tutti a bocca aperta, ma sono felice. Spero che il vincitore ne abbia bisogno. Io forse avrei destinato parte dei soldi alla beneficenza».

Padre Gianni scherza sul suo possibile destino se avesse vinto: «Forse ci sarei rimasto secco. Li userei per terminare alcuni lavori alla chiesa». Tuttavia, con una nota di speranza, aggiunge: «Credo che non bisogna interrogarsi su cosa avremmo fatto noi con questi soldi, ma cosa avremmo fatto per gli altri».

