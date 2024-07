«Sono innocente, non l’ho uccisa» 

«Lo ripete come un mantra: sono innocente, sono innocente ». I difensori di Igor Sollai, gli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba, ieri mattina sono andati a trovare il loro assistito in carcere a Uta. In mano una cartellina con la copia di tutti gli atti dell’inchiesta che ha portato all’arresto dell’autotrasportatore di 43 anni originario di Assemini, con l’accusa di aver ucciso la moglie Francesca Deidda, 42 anni di Elmas, e di aver occultato il cadavere.

Il sangue in casa

Gli avvocati hanno consegnato a Sollai tutti i documenti, compresi gli ultimi, quelli relativi ai controlli effettuati dai carabinieri del Ris (Reparto investigazioni scientifiche) sulla Yaris di Francesca e sul divano di casa. Controlli positivi al luminol: tracce biologiche, tracce di sangue, particolarmente abbondanti proprio nei cuscini. La prova secondo gli inquirenti che Francesca sia stata uccisa proprio su quel divano dove ogni sera marito e moglie guardavano la tv dopo cena, e poi trasportata dentro un borsone adagiato sul sedile posteriore dell’utilitaria in un burrone a San Priamo.

Nessuna confessione, quindi, come auspicato dall’avvocato Gianfranco Piscitelli, che segue l’inchiesta per conto del fratello di Francesca, Andrea Deidda: «C'è poco da continuare a negare. Il quadro indiziario secondo me adesso è chiaro».

L’inchiesta va avanti. Il pubblico ministero Marco Cocco sta coordinando l’attività dei carabinieri della Compagnia di Iglesias dal 21 maggio, giorno in cui Andrea Deidda ha presentato denuncia di scomparsa della sorella, e dei carabinieri del Ris. Lunedì si svolgerà l’autopsia sul corpo della operatrice di call center, alla presenza di entomologi e anatomopatologi di fama internazionale al fianco del medico legale Roberto Demontis. Ci sono da chiarire la data della morte e come sia stata uccisa Francesca, anche se una prima tac avrebbe evidenziato lesioni al cranio oltre all’assenza di proiettili e lame in quel resta del corpo rimasto tanto tempo dentro un borsone nascosto in un burrone lungo la Vecchia Orientale.

L’indagine

Come gli investigatori siano arrivati proprio in quel punto dell’Isola lontano oltre un’ora e mezzo di viaggio in auto dalla casa di San Sperate ritenuta teatro del delitto, è uno dei punti chiave dell’inchiesta. Ed è frutto del lavoro di verifica dei tracciati dei telefonini e dei navigatori satellitari in uso a Igor Sollai dal 10 maggio. Non un giorno casuale: da quella sera le colleghe di Francesca hanno cominciato a ricevere messaggi con forme grammaticali e punteggiature inusuali. Da qui il sospetto che il telefonino della loro amica fosse in mani diverse.

Gli indizi

I sospetti dei carabinieri sono subito andati su Igor Sollai, che si è contraddetto più volte durante gli interrogatori come persona informata della sparizione della moglie. Prima ha detto che Francesca si era allontanata da casa volontariamente, poi che l’aveva accompagnata in una comunità, quindi che era andata dal fratello vista la crisi coniugale. Sospetta anche la vendita della Yaris della moglie scomparsa da qualche giorno (con tanto di suggerimento all’ignaro acquirente di sanificarla), e il tentativo di cedere quel divano di casa oggi imbevuto di sangue secondo il Ris.

In un alone nebuloso per gli investigatori anche il rapporto dell’autotrasportatore con una donna. «È solo un’amica», ha detto Sollai. Smentito dalla stessa presunta amante: «Sono la compagnia di Igor da un anno», ha detto ai carabinieri.

Da qui il movente passionale sostenuto dal pm Marco Cocco nella richiesta di arresto in carcere confermata dal tribunale del Riesame. Gravi indizi di colpevolezza, dicono i giudici. Mentre Igor Sollai dalla sua cella ripete come un mantra: «Sono innocente, sono innocente».

