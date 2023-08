«Sono innocente,  non ce la faccio più a restare in carcere» 

«Spero che vada tutto bene perché sono innocente e che mi liberino al più presto. Non ce la faccio più. Questi 33 anni in carcere sono già stati troppo duri. È troppo pesante. Chiedo la libertà perché sono innocente. Che si mettano una mano nella coscienza, perché non mi regge più la testa». Collegato ieri al telefono con gli studi di Radio Radicale, il detenuto Beniamino Zuncheddu, 58 anni di Burcei, ha nuovamente ribadito la propria innocenza, chiedendo ai giudici della Corte d’appello di Roma (chiamati a decidere sulla revisione del processo dopo la condanna all’ergastolo per triplice omicidio) che i tempi della pronuncia non siano troppo lunghi.

«Non sta bene», ha fatto sapere ieri il suo difensore, l’avvocato Mauro Trogu, «sono andato a trovarlo e non ho potuto incontrarlo, proprio per le sue condizioni di salute».

La campagna Radicale

“Un ergastolo per errore, la storia della libertà negata a Beniamino Zuncheddu”: questo il titolo della puntata di “Uno stato di Diritto”, la trasmissione di Radio Radicale condotta dalla tesoriera del partito, Irene Testa, di Sorgono, che è anche garante dei detenuti in Sardegna, andata in onda ieri sera: in collegamento c’erano il 58enne burcerese, che si professa da sempre innocente, e il suo legale che ha raccontato la complicata vicenda giudiziaria e le ragioni per la quali è stata chiesta la revisione.

Un caso dai tanti lati ancora oscuri, sui quali ora si dovranno pronunciare i giudici di Roma, che il Partito Radicale ha deciso di sostenere con una campagna di informazione e con una manifestazione: l’appuntamento – ha fatto sapere il legale – è fissato per il 19 settembre alle 11 (il luogo verrà confermato tra qualche giorno), in occasione della nuova udienza, dopo l’accoglimento della richiesta di revisione del processo del marzo scorso.

Il giallo di Sinnai

Nel 1991 a Sinnai erano state uccise tre persone e una quarta era scampata solo per miracolo all'agguato, restando ferita. L’intero giudizio di revisione ruota sull’attendibilità del testimone sopravvissuto, intercettato mentre parlava con la moglie. Il sospetto è che il poliziotto incaricato dell’indagine sui delitti avesse fatto vedere all’allevatore ferito la foto di Zuncheddu prima della descrizione e del riconoscimento ufficiale, influenzando e indirizzando in qualche modo la testimonianza.

Lo stato di salute

Rinchiuso nel carcere di Uta, in regime di semilibertà (può uscire al mattino per lavorare e tornare poco dopo mezzogiorno), il detenuto di Burcei è dovuto tornare in cella il 31 dicembre scorso, dopo due anni di permesso speciale legato al Covid. Il 19 settembre, in Corte d'appello a Roma, il perito nominato dai giudici dovrà depositare una integrazione della perizia disposta a maggio. «Da quando è rientrato in cella il mio assistito ha visto peggiorare le condizioni di salute», sottolinea il difensore, «negli ultimi due mesi ha sofferto di vertigini, capogiri, nausea e non riesce più ad andare al lavoro. I farmaci che gli stanno somministrando non funzionano. Non potendo uscire per lavorare, resta in carcere tutto il giorno».

La trasmissione

«Seguiremo questa vicenda ancora con varie trasmissioni», ha ribadito ieri sera Irene Testa, ai microfoni di Radio Radicale, concludendo la puntata della trasmissione “Lo stato di Diritto”, «faremo sentire le intercettazioni, racconteremo della richiesta di grazia e continueremo a parlare di questo caso». E in serata il difensore Mauro Trogu ha annunciato la manifestazione che si svolgerà in concomitanza con la prossima udienza.

