«Sono i rapitori, dategli 25 anni» 

Per l’accusa non ci sarebbero dubbi: insieme a Pierpaolo Serra, che fu ucciso il 4 ottobre del 2008, a sequestrare esattamente un anno prima nella loro abitazione il direttore della banca Intesa San Paolo di Orosei, Gian Paolo Cosseddu, e sua moglie Pietrina Secce, sono stati gli allevatori Giovanni Sanna, di Macomer, e Graziano Pinna di Borore. Forse con loro c’era anche un quarto uomo. A sostenerlo ieri il pm della Dda di Cagliari, Gilberto Ganassi, che davanti alla Corte d’Assise di Nuoro, ha sollecitato per entrambi la condanna a 25 anni.

Il sequestro

I fatti sono quelli del sequestro lampo della notte del 3 ottobre 2007. La mattina successiva, il 4 ottobre, dopo il blitz nell’abitazione dei coniugi Cosseddu in cui due banditi (soprannominati dalle vittime il giovane e il saggio) tennero in ostaggio il direttore e la moglie, la coppia è costretta a recarsi nell’istituto di credito di Orosei per aprire la cassaforte e consegnare 45 mila euro. Gli elementi raccolti dai carabinieri che il pm ha elogiato per il meticoloso lavoro, ricordando anche la figura del luogotenente Walter Proia morto pochi mesi fa, sono stati ricordati uno a uno dall'accusa. Partendo da un Mitsubishi Pajero ripreso 12 volte la mattina del 4 ottobre da una telecamera. «In quell’auto c’era un altro complice con le ricetrasmittenti che faceva da staffetta, ed un elemento emerge subito: uno dei sequestratori, per noi Pinna, si rivolge a lui chiamandolo Caporà ». Uno degli elementi decisivi per l'accusa, perché quel Pajero viene identificato da diversi elementi univoci: un fanalino rotto, ammaccature, e fermato dalla Squadriglia di Iloghe il 30 ottobre, e fotografato. È di Serra.

L’ago nel pagliaio

Ad incastrare la banda sarà quel nomigolo, caporà . Un ago nel pagliaio che spunta fuori all’improvviso. Serra e i suoi conoscenti sono intercettati. «In 480 mila conversazioni, solo Pinna per tre volte lo chiama caporà ». Il cerchio si stringe attorno a Sanna, noto Fracassu, condannato per il sequestro di Titti Pinna. Emerge il rapporto tra Serra, Pinna e Sanna, che è al verde, e il giorno dopo il sequestro paga in contanti un debito e un’auto.

Ora la parola passerà ai difensori Desolina Farris, Aurelio Schintu e Marialuisa Vernier).

