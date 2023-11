«Sono i misogini che mi attaccano» 

«Quelli che mi attaccano sono dei misogini», pensano «che la testa di una donna non possa reggere di fronte la pressione». Ma non è vero. «Non mi sento assediata» anche se «so che ci sono dei nemici disposti a fare qualunque cosa pur di buttarmi giù». Ma «come ripeto dall’inizio della legislatura, non sono ricattabile» e «non ho paura».

I virgolettati mai pensati

La premier Giorgia Meloni, dopo il via libera del governo alla sua riforma Costituzionale, tira dritto e confessa a Bruno Vespa, che la intervista per il suo nuovo libro “Il rancore e la speranza”, di voler «battere un altro record: finire la legislatura con lo stesso governo» con cui l’ha iniziata. Un’ impresa che sarebbe «unica nella storia repubblicana». Ride dei «vari virgolettati» che le vengono attribuiti dalla stampa («neanche mai pensati») e dice di capire che «per alcuni gruppi di potere che hanno controllato a lungo l’Italia», il fatto che lei non si faccia intimorire, «sia un problema». Ma tant’è. Anche perché, sottolinea, «gli ultimi dati Istat dicono che l’occupazione in Italia continua a crescere». «Da quando c’è questo governo - rivendica la premier - ci sono oltre mezzo milione di posti di lavoro in più».

La riforma

Ma mentre lei difende il suo operato e la sua riforma, le opposizioni vanno all’attacco del premierato. «Utilizzeremo ogni strumento della dialettica parlamentare contro un disegno che riteniamo pericoloso», dice la segretaria del Pd Elly Schlein, che condivide le perplessità di Giuliano Amato sul fatto che con il «premierato» si «indebolisca il Parlamento» e il ruolo del presidente della Repubblica. Un’accusa che il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani respinge osservando che «non si toccano i poteri del Capo dello Stato» e che «il suo ruolo non è in discussione. Anzi». «Leggere il testo in funzione del presente di Mattarella e del futuro di Meloni è un esercizio ridicolo», taglia corto il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. E la ministra per le Riforme Elisabetta Casellati accusa chi critica la riforma di «non averla neanche letta».

Messaggio da Calderoli

Ma se centrodestra fa quadrato, la Lega col ministro Roberto Calderoli insiste sul fatto che il progetto costituzionale e l’ Autonomia differenziata debbano camminare «su due strade diverse: una di natura costituzionale e una di legge ordinaria», e quindi avranno «tempi diversi».

