«Sono fuori, ci rivediamo» 

«Non dovrebbe farti tanto piacere sapere che sono fuori con gli arresti domiciliari, ci rivediamo. Non riceverai altre comunicazioni»: il messaggio è della sera del 21 ottobre, poche ore dopo l’udienza di convalida del fermo di Fabrizio Masala. L’uomo avrebbe indirizzato l’angosciante avviso alla ex compagna, la stessa che aveva inseguito in auto nei tornanti della Telti Olbia. E Masala aveva con se, acido, alcol e benzina, secondo la Procura un “arsenale” messo insieme per fare del male. Per questo era stato arrestato dai Carabinieri. Ma la persecuzione, a quanto pare, non è finita. Al messaggio del 21 ottobre sono seguiti nei giorni successivi telefonate notturne e altre chat, inviate e subito cancellate. Orari delle chiamate sulla utenza della vittima, le 2,37, le 2,40 di notte. La donna adesso vive nel terrore e si è recata dai Carabinieri di Olbia per chiedere aiuto.

«Ho paura, fermatelo»

Ieri sera la ex di Masala (52 anni, di Olbia) si è presentata nello studio legale dell’avvocata Cristina Cherchi e in lacrime ha spiegato che non vive più, angosciata dall’idea di trovarsi davanti l’uomo appena mette piede fuori casa. La presunta vittima ha detto ai Carabinieri: «Dopo i messaggi e la telefonate notturne ho deciso di lasciare la mia abitazione e sono andata in un’altra casa. Ho paura». Stando alla nuova denuncia della donna, la persecuzione è ripartita subito dopo l’udienza di convalida dal gip, appena il presunto stalker è tornato a casa. Lei avrebbe detto anche: «Ho paura di trovarlo sui mezzi pubblici, quando vado a lavorare. Perché potrebbe avere dei permessi per andare in una struttura sanitaria». Il dato allarmante è che nella stessa ordinanza di convalida dell’arresto (con la quale sono stati disposti i domiciliari) si da atto delle forti preoccupazioni della Procura sulle intenzioni dell’uomo. Masala, nei giorni all'aggressione del 18 ottobre, aveva minacciato la vittima di bruciarla in casa.

«Subito la protezione»

Contattata ieri sera, l’avvocata Cristina Cherchi ha dichiarato: «Sono molto preoccupata, stiamo verificando le condizioni per chiedere misure di protezione della mia assistita». E c’è anche il problema del braccialetto elettronico. I dispositivi sono pochi e il giudice ha scritto che deve essere applicato a Masala “non appena disponibile”. Quindi non è neanche certo che sia stato attivato.

