«Sono felice per i nostri tifosi» 

Il primo a prendere la parola è Leandro Greco: «Abbiamo le qualità e avevamo la possibilità per fare qualcosa di diverso: dispiace, la squadra ci teneva tanto a dare continuità ai risultati e alle prestazioni e una soddisfazione ai tifosi». Il tecnico dell’Olbia non cerca scuse. «Complimenti alla Torres: noi non siamo riusciti a essere noi stessi nella costruzione del gioco e non siamo stati bravi sulle seconde palle. Forse la troppa foga, la voglia di fare bene, ci ha tolto qualcosa», aggiunge, «adesso pensiamo a preparare la trasferta di martedì sul campo dell’Arezzo, cercando di ripartire dalle cose che ci hanno fatto fare i 6 punti. Questa sconfitta può essere uno step di crescita».

Parola, poi, al Greco vincitore, Alfonso. «Questo risultato è frutto di una prestazione di spessore sotto tutti punti di vista: sono contento per la serata e per aver dato una soddisfazione ai nostri tifosi, numerosi come sempre», dice il tecnico della Torres. «Andiamo avanti così, ci aspetta la Carrarese, altra sfida difficile: il successo nel derby e questa prestazione devono essere un punto di partenza, ero convinto che i ragazzi avessero un potenziale ancora da esprimere e l’hanno dimostrato, compresi quelli che stanno giocando di meno, che si allenano sempre al cento per cento». ( i.g .)

